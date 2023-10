Taxistas de Resende terão que fazer vistoria do IPEM  

Resende – Depois de receber a vistoria anual da prefeitura de Resende, os táxis do município receberão, do dia 23 ao dia 25 de outubro, uma vistoria promovida pelo Instituo de Pesos e Medidas (IPEM), órgão vinculado ao Governo do Estado. A ação será realizada na Área de Exposições da cidade, sendo necessário fazer o agendamento previamente.

Segundo o levantamento da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, 120 táxis foram convocados para a vistoria da gestão municipal, que aconteceu entre 18 e 22 de setembro. A expectativa é de que esses mesmos veículos retornem para a vistoria do IPEM. As vistorias serão feitas das 9h às 16h, mas é necessário agendar através do link: https://serviços.rbmlq.gov.br/agendamento . Os veículos que já fizeram a aferição em 2023 deverão comparecer para adesivar o veículo.

Os documentos necessários para a vistoria do IPEM são: CRLV 2022 e/ou 2023 (original e cópia); Certificado IPEM do ano de 2022; certificado de Segurança Veicular para os carros movidos a GNV; GRU com comprovante de pagamento; comprovante de residência, em caso de mudança de endereço.