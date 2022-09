Tecnologia estará presente na Feira de Negócios de Valença

Matéria publicada em 28 de setembro de 2022, 15:54 horas

Evento contará com arena de games acontecendo ao vivo, estandes focados na tecnologia e palestra sobre o metaverso

Valença – Nos dias 6, 7 e 8 de outubro acontecerá no Clube dos Coroados, em Valença, a 2ª edição da Fomenta – Feira de Negócios do Movimento Valença 2030. Neste ano, o evento será quatro vezes maior que a 1ª edição, o que torna a feira ainda mais integradora. Com isso, um dos segmentos que ganhou espaço foi a área da tecnologia, que levará muitas novidades ao evento, desde os esportes eletrônicos até o metaverso.

Uma das instituições responsáveis por tanta tecnologia na Fomenta é o Sebrae, que apresentará o palestrante Ivan Viana, especialista no tema metaverso. Além de explanar sobre este novo mundo virtual, ele falará sobre as inúmeras possibilidades e vantagens da aplicação dele nos negócios. Já a Firjan / SenaiI trará à vista a tecnologia no mundo da moda e apresentará palestras sobre tendências e inovações, a influência das redes sociais nos perfis de consumo e pautas ambientais ligadas à moda.

Quem também levará a tecnologia para a feira será o Unifaa – Centro Universitário de Valença, por meio do movimento de inovação Train by Unifaa. A instituição terá um stand que alinha todas as suas atividades de tecnologia e inovação. “Será um espaço com muitas experiências tecnológicas que sustentam o desenvolvimento de novos projetos e que levam o contexto de inovação para uma aplicabilidade tecnológica”, disse Laion Luiz Manfroi, Head de Inovação e Novos Negócios do Unifaa – Centro Universitário de Valença e CEO da Akoni Global. No stand, os visitantes terão a possibilidade de participar de atividades ligadas à robótica, realidade virtual, programação e metaverso, além de interagir com o Tinbot, o robô brasileiro de inteligência artificial que interage com seres humanos.

Outra grande novidade na feira será o Gaming Hour, que transformará o palco principal do evento em uma verdadeira arena de jogos eletrônicos, que estão muito requisitados atualmente. “O objetivo é integrar todos os públicos e gerações para que possam conferir o porquê da exponencial crescente nesta área”, contou Laion Luiz, que é um dos organizadores das competições. As inscrições para o Gaming Hour acontecerão na Feira e os horários das competições serão divulgados no site oficial do evento.

Para visitar a Fomenta, é necessário fazer uma inscrição gratuita no site www.fomentafeiradenegocios.com.br