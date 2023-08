Trabalhadores da construção civil aprovam acordo

Volta Redonda – Os trabalhadores da construção civil leve em Volta Redonda decidiram aprovar a proposta das empresas, em votação realizada nesta quinta-feira (24), por escrutínio secreto, das 11 ás 18 horas, na Praça Juarez Antunes, em Volta Redonda. Do total de 2.172 trabalhadores e trabalhadoras que participaram da votação, 1.504 votaram a favor da proposta e 653 votaram contra. Houve 14 votos em branco e um nulo.

Foram aprovados os 4% de reajuste salarial, retroativo a julho, R$ 550 na cesta básica para os trabalhadores de dentro das indústrias e R$ 270 para os trabalhadores de fora das indústrias (a partir de agosto), e a multa da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) no valor de R$ 715 para profissionais e R$ 645 para ajudantes.

O resultado encerra a campanha salarial 2023 dos trabalhadores que compõe a base territorial do sindicato, em Volta Redonda e em mais seis cidades da região.

Para o presidente da entidade, Zeomar Tessaro, a campanha salarial deste ano foi muito difícil porque o setor patronal o tempo todo apontou um cenário de crise. Da parte dos trabalhadores havia uma grande resistência em aprovar a proposta negociada com o setor patronal, em razão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ter dobrado o valor da cesta básica dos seus funcionários.

– Apesar das dificuldades, nós tivemos uma participação extraordinária da categoria, que conquistou 4% de reajuste salarial, acima da inflação acumulada no período, e 56.69% de aumento na cesta, que era R$ 351 e que agora passou para R$ 550, a partir deste mês – destaca o presidente.

Negociação

Por pouco, os trabalhadores não iniciaram uma greve. Eles haviam decidido cruzar os braços na quarta-feira (16) e iniciaram os procedimentos previstos em lei para a paralisação.

A proposta das empresas havia sido rejeitada em uma assembleia realizada no dia 9 de agosto, e a greve foi decidida uma semana depois, com início na terça-feira (22).

No entanto, as empresas, representadas pelo Sinduscon-SF, pediram mais uma reunião de conciliação, desta vez na Superintendência Regional do Trabalho. O encontro foi marcado para esta quarta-feira (23).

Os trabalhadores, então, marcaram para esta quinta-feira a assembleia geral com votação por escrutínio secreto da nova proposta, que acabou por ser aprovada.