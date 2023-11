Trabalhadores da CSN rejeitam acordo de prorrogação do turno de oito horas

Volta Redonda – Os trabalhadores da CSN que cumprem regime de turno de revezamento votaram pela rejeição da proposta da empresa para prorrogar o turno de oito horas. A oferta era de uma compensação de R$ 5 mil para cada trabalhador, paga em uma única parcela, junto com a folha de pagamento de dezembro. A proposta da CSN recebeu 824 votos a favor e 1.827 contra, com um voto nulo e dois em branco.

Logo após a declaração do resultado, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, afirmou que a direção da CSN estava sendo comunicada oficialmente do resultado da votação e para a reabertura de negociações.

Até o momento em que esta reportagem estava sendo escrita, não havia informação sobre se a Companhia vai reabrir negociações o implantar o turno de seis horas.

Após informar os números apurados, Edimar, que defende a implantação do turno de seis horas, cantou o refrão “o peão ganhou”.

— Agradeço a confiança de cada trabalhador e trabalhadora que esteve hoje na praça para votar e dizer não a proposta da empresa. Agora vamos pedir uma reunião para conversar sobre a implantação do turno de 6 horas — destacou Edimar.

Mudança pega setor da siderurgia em momento difícil

Ao mesmo tempo em que os trabalhadores da CSN se preparam para a implantação do turno de seis horas, que pode implicar em mais contratações, o setor siderúrgico brasileiro atravessa dificuldades.

A concorrência do aço importado, principalmente da China e da Rússia, vem pressionando os produtores nacionais. A importação de aço deve crescer cerca de 60% este ano e cerca de 18% do aço consumido no país terá sido importado.

A ArcelorMittal, maior produtora de aço do mundo, vai reduzir a produção no Brasil em 1,3 milhão de toneladas, e deve colocar em férias coletivas ou regime de compensação de banco de horas mais de 400 trabalhadores da unidade de Resende.