Trabalhadores da Volkswagen e Consórcio Modular aceitam redução de jornada e suspensão de contrato

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 17:17 horas

Resende – Os trabalhadores da fábrica de caminhões e ônibus da Volkswagen em Resende, e também os do Consórcio Modular, que reúne empresas que prestam serviço à montadora, concordaram, em assembleia virtual, com as medidas de suspensão de contrato e redução de jornada de trabalho propostas pelas empresas.

Foram 1.614 votos favoráveis, 14 votos contrários, cinco votos em branco e dois nulos. A votação ocorreu durante esta terça (14) em uma plataforma virtual disponibilizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.