Trabalhadores devem receber 1ª parcela do 13º salário até quinta (30)

Estado do Rio – Nesta semana, trabalhadores com carteira assinada devem receber a primeira parcela do 13º salário, que deve ser paga até esta quinta-feira (30). A segunda deverá ser quitada até o dia 20 de dezembro. Com a chegada do valor tão aguardado pelos trabalhadores, o economista e PhD em Finanças, Bruno Dore, compartilha dicas para orientar as famílias sobre a melhor maneira de gerenciar esse recurso.

Dore destaca a importância de considerar o 13º como uma oportunidade de planejamento financeiro e ressalta que, além das despesas tradicionais de dezembro, há contas significativas que surgem nos primeiros meses do ano seguinte, como IPVA, IPTU e matrícula escolar.

– Aconselha-se, portanto, que as famílias considerem poupar parte desse recurso para arcar com essas despesas sazonais.

O professor do curso de Administração da Estácio sugere ainda que as compras de presentes e itens necessários para as comemorações de fim de ano sejam antecipadas. Ele enfatiza a importância de evitar compras de última hora, que tendem a ser mais caras, e destaca as vantagens das promoções online.

– Não há uma regra específica para determinar quanto gastar, pois as necessidades variam entre as famílias. No entanto, reforçamos a ideia de que o planejamento é a chave para economizar, é sempre bom quitar dívidas, especialmente aquelas com juros mais elevados, utilizando a parte do décimo terceiro -, orienta.

13º em duas parcelas

Para quem recebe o décimo terceiro em duas parcelas, o professor da Estácio sugere que a primeira seja destinada ao pagamento de dívidas, priorizando aquelas com juros mais altos, enquanto a segunda parcela pode ser estrategicamente utilizada para os gastos adicionais do final do ano.

– É também importante criar uma reserva de emergência, considerando que dezembro é um mês festivo, onde as despesas podem aumentar devido a viagens, recepção de familiares e despesas adicionais com alimentos e presentes.