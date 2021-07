Trabalhadores e empresas da construção civil fecham convenção coletiva

Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 16:17 horas

Volta Redonda – Os sindicatos de trabalhadores e empresas da construção civil na região conseguiram, este ano, romper um ciclo de negociações demoradas da convenção coletiva de trabalho. O documento, que muitas vezes era assinado vários meses de atraso em relação á data-base, que é primeiro de julho, foi assinado dentro do mês, possibilitando que os trabalhadores já tenham acesso, no próximo pagamento, aos 10% de reajuste salarial, que ficaram acima do INPC acumulado no período, que é de 9,2%.

De acordo com a vice-presidente do Sinduscon-SF, que representa as empresas do setor na região, a assinatura dentro do mês é boa também para as empresas, que ficam livres da necessidade de fazer pagamentos retroativos, acumulando vários meses de reajuste, quando o acordo é assinado.

Sobre o Sinduscon

Com base territorial nos Municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Quatis, Barra do Piraí, Piraí, Resende, Itatiaia,Porto Real, Engº Paulo de Frontim, Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Pinheiral, Rio das Flores, Valença e Vassouras, o Sinduscon-SF foi constituído para fins de estudo técnicos, apoio, aperfeiçoamento, desenvolvimento e representação da categoria econômica das indústrias da construção civil e do mobiliário, em todas suas especialidades e para representar o interesse coletivo junto aos Poderes Públicos e demais associações, no sentido da solidariedade social e de sua subordinação aos interesses nacionais.