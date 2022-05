Tributos municipais de Barra Mansa poderão ser pagos via Pix a partir desta terça-feira

Matéria publicada em 2 de maio de 2022, 15:25 horas

Cidade é a primeira da região a implantar ferramenta para facilitar empresariado e munícipes no pagamento de taxas e impostos

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa disponibiliza a partir desta terça-feira, dia 03 de maio, mais uma ferramenta de pagamento para facilitar o empresariado e o munícipe. O Pix será opção para a contribuição do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), além de todas as taxas municipais. O ISS (Imposto Sobre Serviços) será disponibilizado em breve. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 02, durante reunião na Secretaria de Finanças.

De acordo com o secretário da Pasta, Leonardo Ramos de Oliveira, as guias passam a vir com QR Codes programados com data de vencimento e valores a pagar.

“Esta é mais uma opção que o governo disponibiliza para facilitar a vida do empresariado e munícipes. Mais de 90% já optam por esta forma de transação mais ágil e segura”, destacou o secretário, acrescentando que a disponibilidade da ferramenta para o pagamento de tributos municipais foi possível através de parceria entre os setores do Tesouro e Receita, junto à empresa Nota Control (que está implantando o Gerenciamento Eletrônico de Documentos na prefeitura) e o Banco do Brasil.



O que é Pix?

Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga. Mais informações no site do Banco Central: www.bcb.gov.br/pix.