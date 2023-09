TRT manda CSN readmitir trabalhadores, mas cabe recurso

Volta Redonda – A disputa judicial entre a CSN e o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, em função da demissão de nove trabalhadores envolvidos nas paralisações realizadas em abril de 2022, teve um novo lance esta semana: os desembargadores da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RJ) decidiram pela readmissão dos dispensados. A empresa ainda não foi notificada oficialmente e tem como política não se manifestar sobre processos em andamento, mas, em ocasiões anteriores, a empresa recorreu à instância superior – que neste caso é o Tribunal Superior do Trabalho (TST) – pedindo primeiro o chamado efeito suspensivo, que evita que a empresa seja obrigada a cumprir de imediato a decisão do TRT-RJ.

Além disso, a empresa costuma recorrer do motivo principal da ação- as demissões. A decisão do TST sobre esse caso é o que encerra de vez o assunto. A decisão do TRT-RJ foi tomada em recurso da CSN contra decisão de primeira instância (Justiça do Trabalho de Volta Redonda) que mandava readmitir nove trabalhadores que foram demitidos após as paralisações realizadas em abril de 2022. Nessa época, o Sindicato dos Metalúrgicos era dirigido por outro grupo e as paralisações ocorreram sem a participação do sindicato.



O grupo que assumiu o sindicato em dezembro deste ano, encabeçado por Edimar Miguel, inclui pelo menos um dos demitidos – Odair Mariano, que foi eleito vice-presidente do sindicato. A questão, com isso, passa a ter reflexos na própria constituição da diretoria: caso a demissão de Mariano seja confirmada em terceira instância, sua posição na diretoria pode ser discutida, porque ele teria perdido a condição de metalúrgico.

Mariano, aliás, se manifestou comemorando a decisão:

— Me sinto feliz ao ver o resultado em favor de nós trabalhadores e comissão. Isso nos mostra que sempre estivemos no caminho certo e que nunca devemos desistir de lutar pela melhoria, segurança e conforto das nossas famílias. Fui uns dos demitidos e fiz questão de acompanhar de perto o julgamento, que mais uma vez foi favorável à nossa reintegração. Agradeço ao corpo jurídico que está a frente desde 2022 pela nossa luta e manteve acessa nossa chama em busca de melhorias por toda a classe trabalhadora — disse Odair Mariano.

Outro demitido, José Marcos, afirma que “não vê a hora” de retornar ao trabalho: “A injustiça com a nossa demissão foi novamente reconhecida e, mais uma vez, ganhamos o direito de voltar ao trabalho com a decisão do TRT RJ, que manteve o resultado de Volta Redonda. Não vejo a hora de retornar a CSN e ao trabalho. Já são meses de angústia e espera por esse momento e, agora, só aguardando o dia para fazer o exame médico para voltar. Obrigado ao departamento jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos que não mediu esforços para mais esta vitória”, destacou José Marcos.

De acordo com o Jurídico, dentro de alguns dias a CSN será notificada e os demitidos serão chamados para fazer todo o processo de reintegração e voltar ao trabalho.