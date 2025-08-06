“Trump não está disposto a conversar”, diz Lula sobre Tarifaço

País – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (6) que se reunirá com representantes do BRICS em busca de uma resposta ao Tarifaço de Donald Trump ao Brasil. Em entrevista à Reuters, Lula disse que o presidente dos Estados Unidos não tem a intenção de conversar para negociar uma solução em relação às taxas de 50% aplicadas sobre os produtos brasileiros.

“Um presidente não pode ficar se humilhando para outro. Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar”, afirmou, em entrevista à agência de notícias Reuters.

Lula afirmou que o Brasil está disposto a conversar quando houver disponibilidade dos Estados Unidos de buscar um acordo.

“Os dois mandatários nunca conversaram. O petista ressaltou que a diplomacia brasileira está aberta para negociar. “Na hora que eles quiserem conversar, vamos conversar. Acreditamos que países que possuem 201 anos de relação diplomática civilizada não vão jogar isso fora por atitude destemperada”, concluiu.