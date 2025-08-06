quarta-feira, 6 agosto 2025
Fale conosco

“Trump não está disposto a conversar”, diz Lula sobre Tarifaço

Presidente afirma que se reunirá com a cúpula do BRICS para discutir Tarifaço

by alice couto

Foto: Reprodução – Agência Brasil

País – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (6) que se reunirá com representantes do BRICS em busca de uma resposta ao Tarifaço de Donald Trump ao Brasil. Em entrevista à Reuters, Lula disse que o presidente dos Estados Unidos não tem a intenção de conversar para negociar uma solução em relação às taxas de 50% aplicadas sobre os produtos brasileiros.

“Um presidente não pode ficar se humilhando para outro. Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar”, afirmou,  em entrevista à agência de notícias Reuters.

Lula afirmou que o Brasil está disposto a conversar quando houver disponibilidade dos Estados Unidos de buscar um acordo.
“Os dois mandatários nunca conversaram. O petista ressaltou que a diplomacia brasileira está aberta para negociar. “Na hora que eles quiserem conversar, vamos conversar. Acreditamos que países que possuem 201 anos de relação diplomática civilizada não vão jogar isso fora por atitude destemperada”, concluiu.

Você também pode gostar

Brasil leva disputa tarifária com os EUA à...

Estado do Rio lidera ranking nacional de serviços...

Centro Histórico de Resende será revitalizado com concurso...

Piraí sedia reunião regional de secretários de Desenvolvimento

Haddad anuncia plano contra efeitos do tarifaço dos...

Volta Redonda reduz crimes e completa cinco meses...

Familiares podem visitar Bolsonaro sem pedir autorização

VR reconhece Povos de Terreiro como patrimônio cultural...

Setor imobiliário e parlamentares discutem aprovação da PL...

Itatiaia: após colisão, motociclista é atropelado várias vezes...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996