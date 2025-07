TurisAngra marca presença na Expo VR 2025

Angra dos Reis – A TurisAngra vai participar da Expo VR 2025, feira multicultural do Sul Fluminense que será realizada entre os dias 1º e 3 de agosto, em Volta Redonda. Em um estande que reunirá as regiões Costa Verde, Vale do Café e Agulhas Negras, o município de Angra dos Reis apresentará suas belezas naturais, sua rica história e os atrativos turísticos que fazem da cidade um dos destinos mais procurados do estado do Rio de Janeiro.

A Expo VR conta com 120 estandes voltados à promoção de marcas, empresas e destinos, além de shows, palestras, experiências gastronômicas, rodadas de negócios e debates sobre sustentabilidade.

A participação na Expo VR inicia a agenda de ações promocionais da TurisAngra no mês de agosto, voltadas à divulgação de Angra dos Reis no mercado turístico nacional. No dia 7 de agosto, o município estará na ação Experiência Rio, em Recife (PE), realizada pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro para ampliar a visibilidade do estado em lugares estratégicos do país.

Entre os dias 18 e 21 de agosto, a equipe da TurisAngra estará em Ribeirão Preto, Campinas e São José dos Campos, no estado de São Paulo, em mais uma etapa da Experiência Rio, com o objetivo de reforçar os atrativos da cidade no interior de São Paulo, um dos principais emissores de turistas para Angra.

Encerrando o mês, entre 21 e 23 de agosto, Angra dos Reis marcará presença no Salão Nacional de Turismo de São Paulo, promovido pelo Ministério do Turismo que visa à promoção e qualificação do trade turístico nacional e reúne diversos setores, com oportunidades de negócios e lazer.

“Essas ações são fundamentais para reforçar a imagem de Angra dos Reis como um destino completo, que une natureza, cultura, história, gastronomia e hospitalidade. Nosso objetivo é gerar oportunidades de negócios para o trade local e atrair cada vez mais visitantes para a cidade”, destacou o presidente da TurisAngra, João Willy.