Turismo abre a agenda de trabalhos do setor no Cosud 2023 - Diário do Vale

Turismo abre a agenda de trabalhos do setor no Cosud 2023

Matéria publicada em 2 de março de 2023, 20:59 horas

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, apresentou propostas que integram o Plano Estratégico TurismoRJ + 10 Anos

Foto: André Gomes Encontro reuniu diversas autoridades do setor Foto: André Gomes – Governo do Estado Tutuca é um dos anfitriões do Cosud Foto: Andre-Gomes O secretário de Estado de Turismo Gustavo Tutuca apresenta as propostas do estado





Rio – A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) participaram nesta quinta-feira (02) do primeiro dia do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na zona sul do Rio de Janeiro. A cerimônia de abertura contou com a participação do governador Cláudio Castro, anfitrião do evento, e dos governadores Ratinho Júnior (Paraná), Romeu Zema (Minas Gerais), Renato Casagrande (Espírito Santo) e Jorginho Mello (Santa Catarina).

Na parte da tarde, a Setur-RJ e a TurisRio abriram a agenda dos grupos de trabalho do turismo. Os encontros vão até o próximo sábado (4/3) e reúnem diversas autoridades: secretários de estado de turismo das regiões sul e sudeste, diretores de instituições públicas, representantes do trade turístico dos estados e especialistas, que juntos, debatem temas relacionados aos avanços do segmento. O resultado do encontro integrará a Carta do Rio de Janeiro, com um conjunto de propostas elaboradas para o desenvolvimento de políticas públicas dos estados.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, abriu a agenda, dando as boas-vindas às diversas autoridades e fez uma breve explanação sobre as propostas do Rio de Janeiro para a construção do documento. Na pauta, Tutuca destacou o Planejamento Estratégico TurismoRJ + 10 Anos, que propõe iniciativas para reconduzir o Rio ao patamar de competitividade com outros destinos no cenário mundial, considerando a vocação turística de cada região do Estado.

– Estamos muito felizes em receber o Cosud. O governador Cláudio Castro se empenhou muito para receber aqui no Rio de Janeiro essa edição de 2023 e desde o primeiro momento ele propôs o painel temático do turismo. Ele tem procurado dar a importância necessária para o setor em nosso Estado. Todos sabem a vocação que o Rio tem como porta de entrada do turismo internacional, que é nossa principal riqueza, o que acaba impactando a vida turística de todo Brasil – ressaltou o secretário.

Tutuca destacou ainda pilares e metas do planejamento, que irão nortear as ações do Rio de Janeiro nos próximos 10 anos. Investimento em segurança turística, infraestrutura, a criação do Centro de Inteligência do Turismo (base de dados e pesquisa) também foram apresentados.

Na sequência, a criação do Programa Estadual de Qualificação Profissional do Turismo, ofertas de novos voos e o tax free, que propõe reembolso de impostos em compras realizadas por turistas estrangeiros também foram destacados. Por fim, Tutuca falou sobre a importância da Lei de Incentivo ao Turismo e a participação conjunta nas feiras internacionais, com apoio da Embratur, para promover os diversos destinos do Estado.

Falas de especialistas, dinâmicas de grupo e atividades para estabelecer a ordem de prioridades nas temáticas foram algumas das ações realizadas durante toda a tarde. Em seguida, cada estado realizou uma breve apresentação de propostas com base nas perguntas “Onde queremos chegar?” e “O que estamos fazendo hoje?”. As considerações finais estabeleceram as metas dos próximos dias de trabalho.