Turismo discute retomada do setor em Mangaratiba

Mangaratiba – Donos de pousadas do município, se reuniram com representantes da prefeitura para discutir a retomada do turismo local. O prefeito, Alan Bombeiro, disse que não é possível reestabelecer o serviço de hotelaria devido a pandemia da COVID-19, mas, que o município está trabalhando em diversos projetos para aquecer o turismo quando o setor voltar a operar. a circulação de pessoas puder ser normalizada.

“Neste momento estamos observando a curva de contágio da COVID e o resultado das medidas de isolamento que colocamos em prática no município. Sabemos que os serviços só poderão retornar em sua totalidade quando o risco oferecido pela pandemia estiver controlado, mas, pensando em não prejudicar ainda mais as empresas que recebem os turistas com tanto carinho, estamos estudando a retomada gradual do funcionamento das pousadas. Pedimos mais uns dias para concluir esse estudo. Temos que garantir a saúde e a segurança de todos”, explicou o prefeito.

Alan Bombeiro disse ainda que há interesse por parte da prefeitura em incentivar o ramo de hotelaria, minimizando o impacto financeiro negativo que a pandemia acarretou ao município, que acumula perdas da arrecadação municipal que chegam a 60%.

Durante o encontro foi debatida ainda a proposta de taxas nas operações turísticas. “Mangaratiba é uma cidade linda e que merece todos os investimentos no setor de hospedagem e turismo. Nos últimos meses elaboramos diversos projetos de recuperação da orla, de incentivo ao turismo de aventura, de revitalização e sinalização de trilhas, que já despertaram o interesse dos investidores”, destacou.

Turismo

O Secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Roberto Monsores, explicou que a Secretaria já montou um planejamento de retomada do turismo, em colaboração com as demais cidades da Costa Verde, para o período pós pandemia.

“Nosso objetivo é explorar de forma ordenada os demais potenciais turísticos da cidade, como o histórico-cultural, o ecoturismo e o turismo de aventura, sem deixar de lado o controle das atividades já realizadas”, frisou o Secretário.

Roberto Monsores lembrou que a prefeitura, entre outras ações, está trabalhando no mapeamento das ilhas e trilhas do município, em projetos para a segurança de banhistas, estruturação do ecoturismo, implantação do turismo de aventura, e prestando auxílio para inserir as empresas de Mangaratiba no CADASTUR (Sistema Nacional de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos).

Saúde

Além das ações vinculadas ao turismo, durante a reunião representantes do setor de turismo receberam orientações da Secretária de Saúde, Sandra Castelo Branco, sobre ações a serem adotadas com a retomada do setor, entre elas, uso de máscaras de proteção.

Participaram da reunião proprietários de 16 pousadas e os Secretários Alexandre Coelho (Governo e Desenvolvimento Econômico), Luiz Cláudio Ribeiro (Finanças), Márcio Ferreira (Fazenda), Norberto Marques (Segurança e Trânsito), Roberto Castilho (Comunicação), Raquel Nunes (Ordem Pública) e Braz Marcos (Chefe Geral de Gabinete).