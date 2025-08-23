 Turismo do interior do Rio é destaque no Salão do Turismo em São Paulo

Estado do Rio – A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio participaram do primeiro dia do Salão do Turismo, em São Paulo, realizado no Anhembi e que segue até este domingo (23). O Rio de Janeiro marcou presença com um estande próprio, destacando as 12 regiões turísticas do estado e experiências diversas, incluindo atrativos e rotas turísticas.

Na quinta-feira (21), o estande do RJ recebeu expositores, autoridades e representantes do setor turístico do interior fluminense para o lançamento de dois novos produtos turísticos: a rota Ipiabas-Conservatória e o Circuito do Cicloturismo do Sul do Rio de Janeiro. Essas iniciativas prometem impulsionar o turismo nas regiões do Vale do Café e das Agulhas Negras, oferecendo ecoturismo, gastronomia, produtos rurais e contato com a natureza, conectando diversos municípios e promovendo experiências completas pelas belezas naturais e culturais do interior do estado.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, destacou a relevância do projeto: “Estamos fortalecendo o interior do estado, criando experiências que unem cultura, natureza e história. Queremos que o visitante viva o melhor do nosso interior e volte sempre”, afirmou.

Novos produtos turísticos

A rota Ipiabas-Conservatória conecta os destinos tradicionais do Vale do Café, unindo Ipiabas, distrito de Barra do Piraí, com Conservatória, distrito de Valença conhecido como a “Cidade da Seresta”. O percurso valoriza cultura, música, arquitetura histórica, hospitalidade rural, gastronomia típica e paisagens serranas.

O Circuito do Cicloturismo do Sul do Rio de Janeiro é voltado para quem busca aventura e contato com a natureza. O trajeto interliga municípios do Vale do Café e das Agulhas Negras, passando por áreas de preservação ambiental, rios, montanhas e fazendas históricas. O circuito atende ciclistas de diferentes perfis, incentiva o turismo sustentável e fortalece a economia local, integrando atrativos turísticos, pousadas, restaurantes e produtores rurais.

Presença de representantes do Sul Fluminense

Na quinta-feira (21), a ADR Sul Fluminense e o Eixo Turismo marcaram presença no Salão do Turismo a convite do Sebrae. A diretora do Eixo Turismo, Denyse Singulani, apresentou o Circuito no estande da Setur-RJ, divulgou o vídeo institucional do projeto e informou que ele já está incluído em aplicativos, plataformas de ciclismo, site e Instagram, permitindo que turistas obtenham mais informações. Também foram apresentados produtos da região ao público presente.

O evento contou ainda com a participação de secretários e representantes das secretarias de turismo de alguns municípios da região, além de analistas técnicos do Sebrae.