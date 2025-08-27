quarta-feira, 27 agosto 2025
UFF realiza IX Semana de Engenharia de Agronegócios em Volta Redonda

Evento acontece de 15 a 17 de setembro, com palestras, mesa redonda e mostra científica

Foto: Divulgação

Volta Redonda – A Universidade Federal Fluminense – Campus Vila, vem, por meio do diretor da Escola de Engenharia de Volta Redonda, Professor Doutor Afonso Aurélio de Carvalho Peres, convidar a todos a participarem da  IX Semana de Engenharia de Agronegócios que acontecerá nos dias 15 a 17 de setembro de 2025, na UFF localizada na Rua Doze, Vila Santa Cecília, Volta Redonda.

De acordo com o Presidente do Evento, o Professor Doutor Ricardo César da Silva Guabiroba, a IX Semana de Engenharia de Agronegócios tem por objetivo conectar ciência, tecnologia e produção sustentável, através das principais atividades como palestras presenciais e on line, mesa redonda e mostra científica.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas através da página https://www.even3.com.br/ix-semana-da-engenharia-de-agronegocio-617651 ou pelo QR Code disponível no perfil do Instagram @engenhariadeagronegociosuff.

Programação do Evento

15/09/25 (Segunda-feira)

Período da Tarde: Presencial no Auditório da Escola de Engenharia UFF Vila VR

14h- Abertura Oficial do evento;

14h30- Palestra de Abertura: “Inteligência de mercado como diferenciação no agronegócio”, ministrada pelo Engenheiro de Agronegócios Dalton Galantini;

15h30- Palestra: “Garantia da qualidade e higienização no agronegócio”, ministrada pela Engenheira de Agronegócios Carolina Calheiros;

16h30- Coffee de Abertura.

Período da Noite: Atividades remotas através do Google Meet – Link da videochamada: https://meet.google.com/ptn-ymio-tmr (19h as 21h)

19h- Palestra: “Conexões sustentáveis através de parcerias estratégicas”, ministrada pela Engenheira de Agronegócios Shara Frauche;

20h- Palestra: “Adaptação do engenheiro de agronegócio – Industrial”, ministrada pelo Engenheiro de Agronegócios Matheus Alves.

16/09/25 (Terça-feira)

Período da Tarde: Presencial no Auditório da Escola de Engenharia UFF Vila VR

14h- Mesa redonda com os engenheiros de agronegócio: Murilo Amante, Luiz Carlos Corrêa Filho e Juliana de Souza Viana;

16h- Coffee break.

Período da Noite: Atividades remotas através do Google Meet – Link da videochamada: https://meet.google.com/zei-pgfv-qvn (19h as 21h)

19h- Palestra: “Versatilidade do Engenheiro de Agronegócios”, ministrada pelo Engenheiro de Agronegócios João Ferreira;

20h- Palestra: “Sustentabilidade no Agro, uma visão do Laboratório ao campo”, ministrada pela Engenheira de Agronegócios Luciana Abreu.

17/09/25 (Quarta-feira)

Período da Tarde: Presencial nas salas da Escola de Engenharia UFF Vila VR

14h- IV Mostra Científica: Apresentação de trabalho dos alunos;

17h- Encerramento do Evento.

 

 

