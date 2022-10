UGB-FERP promove 17ª edição da Jornada de Iniciação Científica

Matéria publicada em 24 de outubro de 2022, 15:35 horas

Volta Redonda – O UGB-FERP realizou no último sábado, dia 22, no campus Volta Redonda, a 17ª Jornada de Iniciação Científica (Jornic). A abertura do evento aconteceu no Auditório Milton Carlos e foi feita pela assessora da Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (PROPPEX), Lúcia Costa, e o professor Antônio Carlos. Logo após, os alunos assistiram a uma palestra do professor Marcelo Gonçalves, com o tema “Inteligência Artificial: da ficção à realidade”.

Este ano a Jornic teve 125 trabalhos aprovados em quatro áreas: Ciências Humanas e Sociais, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias e Tecnologias e Ciências Biológicas e da Saúde. Do total, 29 trabalhos foram do Programa de Iniciação Científica (PIC) e sete de alunos da Universidade Federal Fluminense (UFF). “Tivemos representações de todos os cursos, incluindo EAD, Pós-graduação e MBA. Foi uma lista muito bem avaliada, de todas as esferas. Foi uma participação muito boa”, frisou Lúcia Costa, que completa:

“Após dois anos realizando a Jornic on-line, voltamos presencialmente e num novo formato. Dezessete anos de comprometimento em incentivar a pesquisa e a socialização dos trabalhos dos nossos alunos e de outras instituições. Em relação à palestra, foi muito oportuna em função de um tema que fala de tecnologia, num mundo cada vez mais voltado à ferramentas tecnológicas”.

Para a aluna Bárbara Machado Pereira, do curso de Nutrição, o evento foi um sucesso. “Gostei muito de participar. É muito gratificante esse momento. É engrandecedor para o nosso conhecimento poder passar nossa experiência para as outras pessoas”, disse ela.

“Gostei muito do evento, estava muito bem organizado. Para nós foi um incentivo para produção acadêmica e que pode gerar frutos futuros”, completa Caio Fernandes Figueira, acadêmico de História.