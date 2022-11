UGB lança curso de enfermagem

Matéria publicada em 7 de novembro de 2022, 19:42 horas

Campus ganhou novos laboratórios e instituição oferecerá transporte gratuito para os alunos ingressantes, saindo de Barra do Piraí e Valença

Sul Fluminense – O Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) já está com inscrições abertas para o processo seletivo 2023. E uma das novidades é o lançamento do curso de Enfermagem, no campus Barra do Piraí. Com uma grande estrutura, os alunos terão acesso a novas instalações e laboratórios modernos. Outro grande atrativo para os ingressantes é que a instituição oferecerá transporte gratuito saindo de Barra do Piraí e Valença. O curso tem duração de cinco anos e as aulas serão no período noturno.

Coordenadora do curso, a professora Arielly Villarinho destaca que a enfermagem é uma área na qual se faz necessário para atendimento em todo período de trabalho na área da saúde. Segundo ela, a procura por profissionais da enfermagem se apresenta em demanda crescente, devido a ajuste relacionados a carga horária e grande necessidade nos setores de saúde. Há ainda outras inúmeras vantagens em estudar no UGB-FERP e atuar na área.

“Versatilidade das áreas de atuação; formação mais rápida e de qualidade; mensalidade mais acessível; ótima aceitação no mercado de trabalho e qualidade de ensino; oportunidade de ajudar ao próximo; amadurecimento emocional; flexibilidade de horários; boa remuneração, excelente estrutura física, laboratório de qualidade e variedade de campos de estágio, além do corpo docente qualificado nas áreas de atuação”, explica Arielly.

Segundo a coordenadora, o profissional de enfermagem pode atuar em diversas áreas. “Ele pode atuar nas áreas de pediatria, saúde da família, home care, ginecologia e obstetrícia, urgência e emergência, oncologia, saúde mental, centro cirúrgico, dermatologia, cuidados paliativos, pesquisa, docência e enfermagem forense”, enumera.

Outro grande atrativo para quem quer ingressar na área é o salário. Um enfermeiro trabalhando no Estado do Rio de Janeiro ganha atualmente entre R$ 3.732,42 (média do piso salarial 2022 de acordos, convenções coletivas e dissídios) e o teto salarial de R$ 6.297,04, sendo que a média salarial fica em R$ 3.837,22 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O Congresso aprovou em agosto de 2022 a Lei 2564/2020, que estabelece um piso salarial para os profissionais da Enfermagem, fixando em R$ 4.750 o valor para enfermeiros e pisos proporcionais de 70% do valor para os técnicos e 50% auxiliares e parteiras, corrigidos pelo INPC (Índice de Preços ao Consumidor).