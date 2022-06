Um total de 32 prefeituras do Sudeste disputam o prêmio Sebrae de incentivo aos pequenos negócios

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 14:52 horas

Etapa final do Prefeito Empreendedor, com recorde de projetos, será amanhã, dia 28

Rio- A participação das micro e pequenas empresas na recuperação econômica dos municípios gerou iniciativas dos prefeitos para promover os pequenos negócios. Um número recorde de projetos voltados ao estímulo das MPE foi desenvolvido pelos gestores em 2021 e analisado pelo Sebrae. A etapa nacional da 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor será amanhã, dia 28, em Brasília. Foram 1.645 projetos inscritos voltados para desburocratizar processos, ampliar as compras públicas junto aos pequenos fornecedores locais e facilitar o acesso dos pequenos empresários ao uso da tecnologia.

O prêmio Sebrae reconhece o trabalho dos prefeitos que têm os pequenos negócios como aliados para a geração de emprego, renda, inovação e para impulsionar a economia do país. “São ações do Sebrae que elevam muito a percepção e a visão do desenvolvimento municipal, trazendo a transformação e o entusiasmo necessários para dar uma vida nova às cidades brasileiras”, afirmou o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

Prefeitos dos quatro estados da região Sudeste inscreveram 519 projetos, com o total de 511 habilitados para a disputa nas oito categorias do Prêmio. Sete gestores municipais do Rio de Janeiro receberam o título em nível estadual e vão concorrer ao prêmio em nível nacional, em oito categorias: Sala do Empreendedor; Marketing Territorial e Setores Econômicos; Inovação e Sustentabilidade; Desburocratização; Empreendedorismo na Escola; Cidade Empreendedora – Região Sudeste; Governança Regional e Cooperação Intermunicipal; e Compras Governamentais.

Dos sete municípios premiados pelo Sebrae Rio, seis são do interior do Estado: Macuco; Teresópolis; São José do Vale do Rio Preto; Paty do Alferes; Cordeiro; e Vassouras.

Axel Schmidt Grael, prefeito de Niterói, recebeu o prêmio na categoria Cidade Empreendedora – Região Sudeste, com o projeto ´Niterói Empreendedora: Uma Cidade de Oportunidades’. “Niterói é uma cidade com tradição empreendedora e isso é importante. Somos um governo de continuidade e isso faz diferença pra este resultado”, comentou.

O diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antonio Alvarenga, salienta a importância de investir em políticas públicas para os pequenos negócios. “Os micro e pequenos negócios fazem o desenvolvimento econômico e social acontecer. São as prefeituras que, por meio de políticas públicas, fomentam esse setor e são responsáveis diretamente pela transformação do nosso estado. Que possamos trabalhar de mãos dadas para melhorar as condições das pequenas empresas que movimentam a economia e geram empregabilidade”, disse.

O total de inscritos nessa edição foi recorde desde quando a premiação foi criada, mostrando a força do segmento dos micro e pequenos negócios – responsáveis por 76% dos empregos formais criados no país nos primeiros quatro meses do ano.