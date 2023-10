União repassa R$ 3,7 bilhões de FPM aos municípios nesta segunda-feira (30)

Alívio para as finanças das cidades. O governo federal repassa aos municípios, nesta segunda-feira (30), R$ 3.722.133.625,16. O valor é referente à terceira parcela de outubro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Quando comparado ao mesmo período de setembro, o repasse teve queda de 9% (R$ 4.061.925.283,20) mas quando comparado com 2022, o valor foi 6,5% maior que naquela época quando foram pagos R$ 3.480.944.238,15 aos municípios.

Cidades menores são as mais prejudicadas

As quedas do FPM vem afetando municípios menores, que dependem dessa receita da união para custear o básico: folha de pagamento, fornecedores, transporte e merenda escolar, entre outros custos fixos dos municípios. O que atrapalha o fechamento das contas em cidades pequenas, como Vitória Brasil, no interior paulista. Com apenas 1700 habitantes, o prefeito Paulo Henrique Miotto explica que a dificuldade em gerir as contas tem sido grande.

“A gente não tem muitas indústrias no município, não tem geração de emprego, então a cidade vive praticamente de FPM. E com essa baixa de nossa cidade vai sofrer muito ao longo desses anos, o FPM é o carro-chefe da gestão municipal hoje.”

Paulo Henrique e outros gestores se queixam da baixa nos repasses, do aumento das despesas e da inflação — que deve chegar a 4,65% neste ano. Mas o assessor de orçamento Cesar Lima contrapõe.

“Se tirar o fator inflação, nós ainda assim, temos um crescimento positivo de 2%, pois hoje a inflação está em cerca de 4%. Nós estamos melhorando em relação ao início do ano, estávamos com receitas bem fracas, arrecadação baixa, FPM com diferenças de 30% em relação ao ano passado, mas do meio do ano pra cá a situação tem melhorado.”

O especialista em orçamento ainda ressalta que outras ajudas do governo virão para compor a receita dos municípios. Uma delas é a compensação das perdas do FPM entre julho e setembro deste ano, prevista no PLP 136/2023, sancionado no último dia 24 e que o governo federal tem — por lei — até 31 de dezembro deste ano para fazer esse repasse.

Municípios bloqueados segundo a lista do SIAFI (Tesouro Nacional) até 27 de outubro

As 66 cidades listadas abaixo estão impedidas de receber — entre outros repasses da União — os recursos do FPM. Os valores só serão liberados quando as dúvidas ou questões burocráticas, que essas cidades têm com o governo federal, forem resolvidas.

ADELÂNDIA – GO ÁGUA LIMPA – GO ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS – GO ALTO BOA VISTA – MT APERIBÉ – RJ ARACATU – BA ARAGUAPAZ – GO AREAL – RJ AXIXÁ DO TOCANTINS – TO BAIXO GUANDU – ES BANDEIRANTES – MS BARÃO DE MELGAÇO – MT BELFORD ROXO – RJ BOA VISTA DO RAMOS – AM CAMBUCI – RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CANARANA – MT CANDIOTA – RS CAPÃO DA CANOA – RS CARAPEBUS – RJ CARIRA – SE CARMO – RJ COMENDADOR LEVY GASPARIAN – RJ CONCEIÇÃO DA BARRA – ES CORDEIRO – RJ CROMÍNIA – GO DAVINÓPOLIS – MA DOVERLÂNDIA – GO DUAS BARRAS – RJ DUQUE DE CAXIAS – RJ ESPERANTINA – TO FILADÉLFIA – TO FORMOSO DO ARAGUAIA – TO FRANCISCO SANTOS – PI GOIÂNIA – GO GUIA LOPES DA LAGUNA – MS IBIAPINA – CE INACIOLÂNDIA – GO ITABI – SE LEOPOLDO DE BULHÕES – GO LUZIÂNIA – GO MALHADOR – SE MARZAGÃO – GO MONTE SANTO DO TOCANTINS – TO MUCURI – BA NAZARÉ – TO NOVA GUARITA – MT NOVO PLANALTO – GO PAU D’ARCO – TO PILAR DE GOIÁS – GO POÇO VERDE – SE PRADO – BA PROPRIÁ – SE ROSÁRIO DO CATETE – SE SANTA TEREZINHA – MT SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER – MT SÃO FIDÉLIS – RJ SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS – TO SELVÍRIA – MS SIMOLÂNDIA – GO TAGUATINGA – TO TERESÓPOLIS – RJ TURVÂNIA – GO TURVELÂNDIA – GO UBIRETAMA – RS

