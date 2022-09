UniFOA abre inscrições gratuitas para workshop sobre saúde mental para líderes sociais

Matéria publicada em 21 de setembro de 2022, 19:10 horas

Volta Redonda – Reflexão e autoconhecimento estão em alta e o Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA tem investido forte na potência da saúde emocional. A preocupação com o bem-estar do indivíduo gerou a criação do Workshop de Saúde Mental em Lideranças de Impacto Social, idealizado e ministrado pelo professor Alessandro Orofino.

A palestra acontecerá no dia 29 de setembro (quinta-feira), às 14 horas, no Campus Porfírio José de Almeida, no bairro Aterrado. O encontro será gratuito e aberto ao público, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem se inscrever previamente pelo link: https://bit.ly/3BY1Vyg.

O projeto visa levar conhecimentos, práticas e reflexões para melhor performance dos líderes de empreendimentos sociais que impactam diariamente a sociedade e transformam vidas. “Numa abordagem de aprendizagem inovadora, vamos trazer a questão da importância do tema da Saúde Mental em Líderes de Impacto”.

A iniciativa surgiu de uma conversa com o também professor e responsável pelo Escritório da Cidadania, Dario Aragão, a partir dos avanços das doenças invisíveis. Cuidar da saúde mental, segundo o professor Orofino, é um dos caminhos mais importantes para uma vida equilibrada e produtiva. “Se você não cuida do seu interior, não consegue cuidar dos problemas que te cercam”.

A proposta do evento é apoiar e auxiliar aqueles que ajudam outros. Segundo o facilitador do workshop, o projeto atinge um olhar inovador, um cuidado com o próximo, que entra em uma cadeia a crescer em escalas de imensurável acesso.

“São líderes que conduzem associações, ONGs, comunidades carentes que, por sua vez, acabam absorvendo os problemas do outro. Dessa forma, quem ajuda também requer apoio psicológico. Vamos direcionar cuidado para esses líderes estarem saudáveis para continuar atendendo à sua comunidade”, sintetiza Orofino.

Alessandro Orofino é atuante na assessoria de Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento do UniFOA, com Mestrado em Administração e formação em Saúde Mental nas Organizações (Einsten-SP), Neurociência Aplicada (Rede Idor-RJ) e diversos cursos voltados ao autoconhecimento e poder pessoal.

Serviço

Workshop de Saúde Mental em Lideranças de Impacto Social

Data: 29/09 (quinta-feira)

Horário: 14 horas

Local: Campus Porfírio José de Almeida, no Aterrado

Gratuito e aberto ao público

Inscrições pelo link: https://bit.ly/3BY1Vyg