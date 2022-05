UniFOA segue com inscrições abertas para cursos de formação executiva até a próxima semana

Matéria publicada em 4 de maio de 2022, 18:10 horas

Volta Redonda – O UniFOA está com inscrições abertas para três cursos de formação executiva até a próxima semana. São eles: Gestão Comercial: Estratégia de vendas e atendimento ao cliente (até 10/05); Planejamento e Gestão de Mídias Digitais (até 11/05); e Gestão e Liderança em Ambientes Competitivos (até 11/05).

Os interessados devem se inscrever pelo site da Instituição: https://sites.unifoa.edu.br/formacao-executiva/ até as datas limites citadas acima, onde também podem obter mais detalhes. Essa modalidade é ideal para quem busca qualificação profissional com a mesma qualidade de uma pós-graduação, mas no tempo de um curso rápido.

Em apenas quatro meses, os matriculados aperfeiçoam o currículo e têm a chance de conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho. As aulas acontecerão de forma on-line, ao vivo, e foram estruturadas para quem deseja se atualizar com praticidade e quer aplicar os conhecimentos rapidamente após a conclusão.

Carga horária e investimento

Todos os cursos têm carga de 120 horas e o investimento é de 8x de R$ 115,00 no cartão de créditos (sem juros), com desconto de 30% para alunos e egressos do UniFOA e para associados à CDL-VR. O desconto é lançado no ato do pagamento, por cartão ou à vista no boleto, mediante a inclusão de vouchers. Para informações sobre acesso aos vouchers de desconto, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (24) 3340-8445.

Confira o cronograma de cada curso:

– Gestão Comercial: Estratégia de vendas e atendimento ao cliente

Inscrições até: 10/05 (terça-feira)

Início das aulas: 17/05 (terça-feira)

Dias e horários: terças e quintas, das 19h às 21h30

Saiba o que você vai aprender nesse curso clicando aqui.

– Planejamento e Gestão de Mídias Digitais

Inscrições até: 11/05 (quarta-feira)

Início das aulas: 21/05 (sábado)

Dias e horários: sábados, das 9h às 12h ou das 13h às 16h

Saiba o que você vai aprender nesse curso clicando aqui.

– Gestão e Liderança em Ambientes Competitivos

Inscrições até: 11/05 (quarta-feira)

Início das aulas: 21/05 (sábado)

Dias e horários: sábados, das 9h às 12h ou das 13h às 16h

Saiba o que você vai aprender nesse curso clicando aqui.