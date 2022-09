Unimed VR está no ranking de Lugares Incríveis para Trabalhar

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 16:22 horas

Cooperativa que emprega moradores da região é reconhecida pelo 11º ano em pesquisa de clima organizacional

Volta Redonda – A Unimed Volta Redonda, que emprega mais de dois mil moradores da região Sul Fluminense, foi reconhecida mais uma vez como um dos Lugares Incríveis para Trabalhar no Brasil. A Cooperativa recebe a premiação pelo terceiro ano consecutivo, na iniciativa do UOL e da Fundação Instituto de Administração (FIA) que avaliou as empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os seus colaboradores. A pesquisa analisou 9 pilares da organização. São eles: carreira, comunicação interna, educação corporativa, liderança, qualidade de vida no trabalho, inovação e autonomia, reconhecimento, relações interpessoais e ESG (Ambiental, social e governança).

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR), parceira há mais de 20 anos da Cooperativa, Gilson de Castro, parabenizou a conquista da principal geradora de empregos do município, contribuindo para o desenvolvimento econômico:

“Ficamos felizes em receber essa notícia, porque, além de investir na sua infraestrutura e oferecer um atendimento de qualidade, sabemos também da preocupação da Unimed com seus funcionários, do investimento em capacitação, treinamento e de buscar sempre dar oportunidade para os profissionais da região. O prêmio é mais do que merecido por todo esse comprometimento e dedicação ao segmento de saúde. Parabéns a todos os envolvidos, presidência, diretoria e colaboradores”, destaca o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro.

Com unidades em Volta Redonda, Angra dos Reis e Paraty, a Unimed investe na região, gerando renda e contratação de mão-de-obra local. Nos últimos anos, a Cooperativa ampliou os seus serviços hospitalares, cuidando da saúde e bem-estar das pessoas do diagnóstico ao tratamento.

“É uma honra sermos reconhecidos, mais uma vez, como um dos Lugares Incríveis para se Trabalhar. Há 11 anos nossa Cooperativa está presente em Pesquisa de Clima, reforçando nosso compromisso com a valorização das pessoas e com o ambiente de trabalho. Os resultados geram insumos muito importantes para medirmos o clima e traçarmos planos e estratégias para gestão e desenvolvimento de pessoas. Por meio dela, podemos entender nossos pontos fortes e onde podemos nos desenvolver. Afinal, são os nossos colaboradores que entregam o cuidado aos mais de 68 mil clientes, todos atuando com competência, segurança e qualidade nos fizeram chegar até aqui”, declara o presidente da Cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel, agradecendo cada funcionário pela dedicação diária.

O clima organizacional da Cooperativa segue também o Jeito Unimed de Cuidar, que reflete nos serviços prestados e no cuidado com os pacientes:

“Tenho muita gratidão pelos profissionais da Unimed Volta Redonda, pelo carinho, respeito e dedicação. Desde a limpeza até os médicos, todos são muito legais comigo. São profissionais que realmente estão de parabéns, principalmente, os da UTI Neonatal e Pediátrica. Tenho força em ver eles cuidando bem do Pedro, toda vez que preciso estão dispostos a me ajudar. Sou grata até pelos profissionais que não conheço, mas que passam por mim e sempre falam um bom dia sorrindo”, destaca Claudia Maria, mãe do pequeno Pedro, que está internado no Hospital Unimed Volta Redonda.

Atualmente, a Cooperativa conta com dois hospitais em sua estrutura, o Hospital Unimed Volta Redonda e o Hospital Unidade Litoral, em Angra dos Reis. E, além deles, a rede ainda possui um Pronto Atendimento no bairro Retiro, quatro ambulatórios, Instituto Lóbus de Treinamento, Ensino e Pesquisa; o Saúde Leve, um cartão de acesso a serviços de saúde e, em breve uma unidade de Ressonância Magnética no bairro Aterrado.