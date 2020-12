Uso da internet cresce entre 40% e 50% durante a pandemia

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2020, 17:00 horas

Sul Fluminense – No ano que mais demandou a utilização do serviço de internet, que cresceu entre 40% e 50% durante a pandemia da Covid-19, segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a provedora Zamix Multiplay divulgou o balanço de 2020 apresentando 2.545 novas instalações mensais. O aumento da busca pelo serviço resultou na geração de empregos ligados ao setor no Sul Fluminense. A empresa fechou o ano com a média de sete contratações por mês, gerando postos de trabalho em áreas como manutenção, instalação, atendimento, tecnologia da informação, comunicação, serviços gerais, almoxarifado, recursos humanos, comercial e financeiro.

Entre os meses de março e agosto, o número de instalações de internet da Zamix cresceu 17%, com pico de 32% em março. O aumento das adesões foi registrado em todos os municípios onde a empresa voltarredondense oferece o serviço: Barra do Piraí, Juiz de Fora, Mangaratiba, Parque Mambucaba, Resende, Valença, Vassouras, além de Volta Redonda.

A professora de educação infantil Pâmela Cavalcanti, de 22 anos, moradora do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, foi uma das dezenas de pessoas de sua área de atuação afetadas pela pandemia. Há quatro meses desempregada, em novembro, ela foi contratada como atendente do suporte técnico no setor de call center da Zamix. “Estive em um momento de muita insegurança. Vi meu trabalho anterior ser finalizado antes do previsto. No último mês que receberia o seguro desemprego, fui selecionada para uma vaga na empresa. Meu coração se encheu de alegria e gratidão! Comecei uma nova etapa, uma nova chance de crescimento profissional, de onde vem o principal recurso para me manter. A Zamix foi um achado em meio às preocupações causadas pela pandemia como saúde e instabilidade financeira”, destacou a colaboradora.

– Ainda que o ano tenha encerrado com um alto índice de desemprego, potencializado pela crise econômica do coronavírus, nós estamos na contramão destes números. Com o aumento da demanda pelo serviço de internet, cresceu também a necessidade de contratar novos colaboradores. Nossa expectativa para 2021 também é de crescimento, levando internet para novas localidades, gerando empregos e sempre buscando soluções e experiências inovadoras em navegação, alinhadas às tendências do mercado da tecnologia – afirmou a diretora comercial e marketing da Zamix Multiplay, Karol Hungaro.

Serviço essencial

Para Karol Hungaro, a pandemia reforçou a importância da internet para a sociedade, tanto nas relações profissionais, quanto nas interpessoais. É o caso da secretária Andreia Hayashi, moradora de Valença, e do seu filho Rhian Amorim, estudante do 1º ano do Ensino Médio, que precisou se adaptar à rotina do ensino à distância. “Sentimos a necessidade de ter uma internet de qualidade quando veio a pandemia. Sempre utilizamos muito o serviço para o lazer, eu para navegar nas redes sociais, assistir filmes, meu filho, para jogar. Com as aulas online, a internet foi muito importante”, reforçou Andreia.

– Enfrentamos o período mais difícil dos últimos tempos, quando milhares de famílias precisaram se isolar para assegurar a própria saúde e a de todos ao seu redor. A internet cumpriu a grande missão de ser uma ferramenta fundamental para o trabalho remoto, para as vídeo-chamadas entre amigos e familiares, para os momentos de lazer, de leitura, estudos e reuniões, oferecendo um universo virtual amplo e repleto de possibilidades e conteúdo”, destacou Karol Hungaro.