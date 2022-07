Valença confirma antecipação de 50% do 13º salário aos servidores da prefeitura

Matéria publicada em 25 de julho de 2022, 14:44 horas

Valença- A prefeitura de Valença por intermédio do prefeito Fernandinho Graça confirmou, na manhã desta segunda-feira, 25 de julho, a antecipação de 50% do 13º salário dos servidores municipais. O valor estará disponível na próxima sexta-feira (29 de julho).

Essa ação faz parte de um planejamento financeiro e da gestão organizacional do município. Com esse modelo a administração municipal tem conseguido efetuar o pagamento dos salários dos servidores antecipadamente, de forma a valorizá-los.

De acordo com a Secretária de Administração, Denise Souza, o Prefeito Fernandinho Graça, no seu primeiro mandato, com o equilíbrio das contas públicas, conseguiu sempre efetuar o pagamento dos servidores antecipadamente, e o mesmo acontece de forma antecipada com a metade do décimo terceiro. “Com austeridade desde o início do primeiro mandato em 2017, conseguimos o equilíbrio das contas públicas, efetuando de forma antecipada o pagamento dos servidores e também podemos antecipar a primeira parcela do 13º salário. O montante é uma importante injeção de recursos à nossa cidade assim como o reconhecimento do trabalho de nossos servidores”, finalizou a Secretária.