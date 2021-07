Valença dará início ao repasse do cartão SuperaRJ a partir do dia 20

Matéria publicada em 16 de julho de 2021, 13:28 horas

Valença- A partir do dia 20 de julho, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) começará o repasse dos cartões das pessoas cadastradas no SuperaRJ no município de Valença.

De acordo com a SMAS, a entrega será realizada semanalmente de terça a sexta-feira, no horário de 13h às 17h, na sede da Secretaria, localizada na rua Conde de Valença, 58, em frente ao Parque Aquático do Clube dos Democráticos.

Além disso, os cadastrados receberão um frasco de álcool gel de 200ml para contribuir no combate ao coronavírus.

Para mais informações, entre em contato conosco pelo Zap SuperaRJ: (24) 98804-8592 https://bit.ly/3b67dtP ou no site superarj.rj.gov.br

