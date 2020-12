Variação de preços dos alimentos altera rotina de comerciantes e clientes

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 12:41 horas

Para economista o isolamento social é uma das causas internas do aumento de preços

Volta Redonda- O constante reajuste de preços dos alimentos ao longo desses meses de pandemia tem feito com que alguns consumidores mudem seus hábitos alimentares para se adequarem ao seu orçamento.

A comerciante Angélica Cristina Vieira Gomes, afirma que foi obrigada a reduzir o valor das compras como também a qualidade dos produtos. “Também vou em vários locais atrás de promoções e acompanho os encartes para saber onde está os melhores preços. Reduzi a quantidade de carne e as coisas mais supérfluas não compro mais, só o necessário”, disse.

Já a aposentada Cleide Teles, diz que procura sempre as ofertas e tem coisas que parou de comprar. “A carne eu reduzi bastante, dando preferência ao frango e ovos. Procuro sempre as ofertas e os dias específicos das promoções. Também procuro as frutas e legumes da época que são mais em conta”, declarou.

Segundo Amanda Pereira dos Santos, gerente de um supermercado no bairro Niterói, os reajustes dos fornecedores são diários, e entre os itens que mais tem sofrido reajustes estão a carne, óleo, arroz e o leite.

“Ficamos com receio de dar aumento o tempo todo e tentamos ao máximo segurar os preços. Tivemos uma redução de 50% nas vendas nesses meses de pandemia, sendo que outubro e novembro foi muito ruim. Agora para o Natal eu estou esperando que as coisas melhorem com o 13º salário”, destacou.

O Diário do Vale verificou os preços de seis itens da cesta básica em três supermercados de Volta Redonda e constatou que os preços do arroz, feijão, açúcar, óleo, fubá e macarrão ficam variando num aumento entre R$ 2 a R$ 3 em cima do valor de cada item.

Isolamento social faz aumentar o acesso aos alimentos

Para a economista Sônia Cristina Vilela, o constante aumento de preços dos alimentos ao longo desses últimos meses tem como uma das causas o isolamento social durante a pandemia.

Segundo Sônia, os preços dos alimentos sofrem influência direta do aumento da demanda e da Oferta, e as duas dependem da variação cambial. O aumento da demanda teve causa de natureza interna e externa. A interna se deve ao aumento do consumo por alimentos provocado pelo isolamento social e ao fato das pessoas ficarem mais tempo em casa e com maior acesso ao alimento.

Por outro lado, destaca Sônia, as incertezas externas como a questão comercial dos EUA com a China, demonstrou uma insegurança quanto ao abastecimento externo e um aumento de importação de alimentos por conta da pandemia.

– No caso específico do arroz, houve a exportação do estoque regulador, deixando o mercado interno desabastecido. Do lado da Oferta, houve quebra de safra em algumas regiões produtoras, falta de produtos para manter o estoque regulador, dificuldades nas importações, pois há dificuldades em substituição de compra dos países produtores, por conta de aumento de custos para aqueles que não contam com benefício da isenção de tarifas para a importação, fato que provoca aumento nos preços desses produtos – esclarece.

A economista chama a atenção também pelo fato de que o aumento na taxa de câmbio, significa aumento direto dos preços, não só dos produtos exportados como dos importados.

– A taxa de câmbio alta (diga-se aumento do preço do dólar em reais) favorece ainda mais, a exportação de produtos brasileiros de alta demanda externa como: carne trigo, soja e outros, favorecendo o aumento da oferta através da substituição do cultivo de produtos para a cesta básica e do abastecimento interno, para a produção de bens para atender ao mercado externo (soja, carne, trigo). Atrelado a tudo isso temos ainda os períodos de entressafra e quebra de safra para os produtos sazonais – destacou.

Em relação aos produtos que mais influenciam na disparada dos preços, a economista afirma que são o arroz, trigo, carne, leite, açúcar, óleo de soja, banana, açúcar, milho. Outro fator que também influencia no aumento dos alimentos são a energia e transportes que provocam aumento dos custos de produção e comprometem também a capacidade de consumo da população.

Para a economista Sônia, a forma como o consumidor se procede na hora das compras pode fazer uma grande diferença para o seu bolso. “O ideal é fazer sua lista de produtos essenciais e os que podem ser substituídos, trocar informações com outros consumidores sobre as promoções existentes e pesquisar muito mais”, recomenda.

Se alimentar bem gastando menos

A economista afirma que sempre é possível se alimentar bem e gastar menos, mas para isso é necessário considerar que os hábitos alimentares tem variado muito ao longo do tempo.

– Para uma alimentação mais saudável e de menor preço, é necessário ampliar a cesta de produtos alimentares, seja através da inserção de verduras, legumes e frutas (da época), mais proteína animal preparada na hora (aquelas que tiverem melhor preço), substituindo os processados. Isso só é possível com o planejamento e adequação, que nem sempre as pessoas tem tempo disponível para adequar. Aí sim, será possível, ter uma alimentação saudável e mais barata – ressalta.