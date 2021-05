Vassouras ofertas cursos na área de turismo

Matéria publicada em 14 de maio de 2021, 11:00 horas

Vassouras – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com o Senac, oferta cursos para o setor turístico, com aulas a partir do dia 24 de maio. Serão ofertados cursos de Recepcionista e Camareira, com 20 vagas, sendo 10 delas destinadas à rede hoteleira e outras 10 para o público em geral. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 17 e 23 de maio, das 10h às 16h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Os candidatos precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade (ou autodeclaração informando que sabe ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas).

“Empresários de hotelaria estão investindo em Vassouras, e a qualificação e o aperfeiçoamento são fundamentais, especialmente diante das novas exigências do mercado. O Sicomércio e a Fecomércio são grandes parceiros, e certamente vamos avançar com mais cursos em breve. Estamos trabalhando na retomada do turismo com excelência”, ressaltou Wanderson Farias, secretário da pasta.

Representantes do Senac realizaram, inclusive, visita técnica ao Mara Palace Hotel, recentemente reinaugurado, e receberam informações sobre o no empreendimento desse setor a ser lançado em breve.