Vassouras realiza aula inaugural dos cursos gratuitos do Senac

Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 19:48 horas

Vassouras – Com respeito a todos os protocolos de segurança contra a propagação da Covid-19, foi realizada a aula inaugural dos cursos de Recepcionista e Camareira do Senac, na Câmara Municipal de Vassouras.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, os representantes do Senac, Ricardo Santos e Klinger Alves, e o presidente do Sicomércio Vassouras/Valença/Rio das Flores, Marcos Torres, receberam os alunos. Ofertadas na semana passada, as 40 vagas para as primeiras turmas foram preenchidas em poucos dias.

Os cursos Senac chegam a Vassouras após esforço do secretário Wanderson junto ao presidente da Fecomércio, Antônio Florêncio.

“Agradeço muito ao Antônio, que foi fundamental na concretização dessa parceria. Por meio dela, vamos qualificar a mão de obra para o turismo de Vassouras, que tem crescido muito”, disse Wanderson, destacando que o investimento na qualificação também atende a uma demanda do Conselho Municipal de Turismo e do trade turístico.

As aulas dos cursos de Recepcionista e Camareira, com 20 alunos cada, serão realizadas ao longo de 10 dias, no palacete da Câmara Municipal, entre 13h e 17h.