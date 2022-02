Vassouras vai realizar Fórum do Desenvolvimento Econômico do Vale do Café

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 18:21 horas

Vassouras – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDET) da Prefeitura de Vassouras e a Universidade de Vassouras estão organizando o Fórum do Desenvolvimento Econômico do Vale do Café. Marcado para o próximo dia 16 de fevereiro, o evento será realizado no Centro de Convenções General Sombra, com a participação de autoridades como os secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah; Turismo, Gustavo Tutuca; Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz e Transportes, André Luiz Nahass, além do presidente da JUCERJA, Sérgio Tavares Romay.

— Vassouras vem sediando uma série de eventos de grande porte. Além de promover debates fundamentais para o crescimento da cidade e da região. Eventos como este movimentam a nossa economia, aumentando o fluxo de hotéis e restaurantes, por exemplo — explicou o prefeito Severino Dias.

Em 2021, Vassouras sediou o Fórum do Café do Vale do Café, o ProCap Edição Vale do Café e o I Fórum Regional do Turismo Fluminense, projeto da Secretaria de Estado de Turismo em parceria com a TurisRio, para a retomada do turismo na região.

— A equipe da SEDET já tem muita experiência em eventos e conta sempre com os melhores parceiros para realizá-los — pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município, Wanderson Farias.

O Fórum do Desenvolvimento Econômico do Vale do Café terá stands de cidades da região e quatro painéis.

— Secretários de Estado e especialistas convidados vão promover debates sobre temas importantes para os municípios que compõem o Vale do Café — disse Wanderson.

O primeiro painel, com o tema “Desenvolvimento Econômico e Transporte”, será comandado pelos secretários Vinícius Farah e André Luiz Nahass. Na sequência, o tema “Turismo e Agricultura” será conduzido pelos secretários Gustavo Tutuca e Marcelo Queiroz.

Já o terceiro painel terá o tema: “Energia: geração e distribuição” e será comandado pela Universidade de Vassouras.

“A boa interlocução da gestão Severino Dias com o governador Claudio Castro tem sido muito produtiva. Agradeço ao nosso prefeito por apoiar eventos como este e aos secretários que prontamente aceitarem nosso convite”, completou Wanderson.

Além do Governo do Estado, o Fórum conta com apoio da Fecomércio-RJ, Sicomércio, Sebrae-RJ, TurisRio, AgeRio, Codin, Jucerja, Instituto Coalizão Rio e ABIH-RJ.

Ainda dá tempo de fazer a inscrição gratuita para o evento, através do link: (clique aqui), que vai respeitar todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras.

No dia 16 de fevereiro, o credenciamento para o Fórum do Desenvolvimento Econômico do Vale do Café, irá começar às 13h.