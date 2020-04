Vigilância Sanitária fiscaliza Brasfels e determina cumprimento de medidas contra coronavírus

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 11:47 horas

Angra dos Reis – A Vigilância Sanitária de Angra dos Reis, mesmo tendo observado o cumprimento de diversas medidas de prevenção a contaminação pelo Novo Coronavírus, emitiu, segundo nota do órgão, um Termo de Intimação, ao Estaleiro Brasfels. A medida, tomada durante vistoria do órgão à empresa, visa segundo a nota, reforçar as determinações feitas pelas autoridades da Saúde, além de exigir a prática de mais duas medidas: a utilização de máscaras e a apresentação de relatórios das atividades da empresa no enfrentamento à pandemia decorrente do coronavírus.

A empresa, segundo a fiscalização realizada uma pesquisa abordando as condições de saúde dos trabalhadores, além de monitorar as viagens dos profissionais ou possíveis contatos com casos suspeitos ou confirmados por infecção por Covid-19. A empresa, conforme relatório da VISA, realiza ainda aferição da temperatura de todas as pessoas que entram no Brasfels. Ha ainda revezamento dos funcionários a fim de reduzir a quantidade de pessoas circulando nos ambientes, bem como a utilização nos transportes.

O Brasfels também faz a limpeza e desinfecção das áreas comuns, como refeitórios, áreas de circulação, pátios, banheiros e nos veículos de transporte de funcionários em concordância com as normas técnicas da Anvisa/MS e orientações da Vigilância Sanitária municipal. Outro protocolo da empresa cumprido é o isolamento domiciliar em profissionais diagnosticados como suspeitos ou confirmados de Covid-19, bem como o rastreamento de todos os contatos que o funcionário teve no seu ambiente de trabalho, orientando o isolamento social para eles.