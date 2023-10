‘Vírgula, Hub de Inovação’ de Volta Redonda completa um ano com inauguração de espaços maker e de realidade virtual

Volta Redonda – O “Vírgula, Hub de Inovação VR”, fundado pela Prefeitura de Volta Redonda, completou um ano neste 19 de outubro, quando se comemora o Dia Mundial da Inovação. Para celebrar o aniversário do local destinado a promover projetos, negócios e parcerias relacionadas a tecnologia, inovação, desenvolvimento e empreendedorismo, dois novos espaços dentro do “Vírgula” foram inaugurados nesta quinta-feira (19), no Shopping Park Sul: o espaço maker e o de realidade virtual.

Os locais contam com recursos voltados ao aprendizado e buscam atrair alunos de escolas técnicas, universidades, além de estimular o universo das startups. Com impressora 3d, scanner e kits de arduino, a proposta do espaço maker é ter um local de prototipagem para as startups e as instituições que desejam trabalhar modelagem e manufatura. Já o espaço de realidade virtual vai contar com óculos 3d e a ideia é disseminar o metaverso e inserir os usuários dentro dessa realidade cada vez mais presente no dia a dia do mundo contemporâneo.

“O ‘Vírgula’ é um sucesso. E nós estamos entrando em uma nova fase, que são os espaços maker e de realidade virtual, que estão sendo inaugurados hoje. Isso só foi possível, porque nós conseguimos reunir 20 entidades em torno do ‘Vírgula’. Então foram fundamentais os parceiros e fundadores para que o ‘Vírgula’ ganhasse essa longevidade e tivesse esta projeção para os próximos anos. Neste novo ciclo, faremos um edital para acelerar as startups e teremos elas aqui, dentro do ‘Vírgula’. Com isso não temos nenhuma dúvida de que o ‘Vírgula’ irá ‘explodir’”, enalteceu o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Para o diretor da Agência de Inovação (AGIR) da Universidade Federal Fluminense (UFF), Ricardo Leal, o espaço em Volta Redonda é um exemplo de sucesso, porque possui uma total integração entre universidades, indústria/serviço e Poder Público, através da prefeitura. A UFF é uma das fundadoras do hub de inovação.

“Ao estar situado em um shopping, o ‘Vírgula’ tem uma penetração muito maior do que se estivesse dentro de uma universidade, empresa ou prefeitura. Ele também vem servindo de modelo para outros locais. Como diretor de inovação na UFF, estou implantando hubs de inovação em outros municípios: Friburgo, Petrópolis e Rio das Ostras, e em todos eles o ‘Vírgula’ é citado”, revelou Leal.

‘Vírgula’, um marco na região

O “Vírgula” chegou ao seu primeiro ano com mais de 10 mil atendimentos, formando 100 alunos em cursos de capacitação como programação em Arduino, linguagem de programação, marketing digital, assistente de logística e administrativo.

A coordenadora do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) Rio no Médio Paraíba, Paola Tenchini, disse que o ‘Vírgula’ é um marco para toda a região, porque é a primeira “casa da inovação das startups”. No último ano, segundo ela, o desafio era disseminar a inovação e os inúmeros eventos realizados no local contribuíram para mudar o olhar das pessoas e desmistificar o assunto.

“O desafio agora é trazer as startups e gerar novos negócios que possam ser abrigados neste espaço. Para que eles possam, daqui, voar para qualquer lugar do mundo. A nossa proposta será atuar junto com as universidades, para que possamos trazer o jovem para o espaço, incentivando a geração de novas ideias de negócio a partir de problemas identificados na sociedade”, disse Paola, citando o evento “Maratona de Ideias”, que acontece no próximo dia 28, que tem como proposta desafiar os jovens a pensarem soluções inovadoras para o comércio e serviço de Volta Redonda.

Hub de Inovação

O “Vírgula Hub de Inovação VR” é um espaço físico e virtual de interação do qual são fundadores a Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), UFF, o UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, a Universidade Geraldo di Biasi (UGB), a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), o Sebrae e a PMVR (Prefeitura Municipal de Volta Redonda). Além disso, o Vírgula conta também com parcerias do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Sesi (Serviço Social da Indústria), ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), ICT (Instituto de Cultura Técnica), IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), Samsung, Parque Tecnológico de Itaipu, CPQD (Centro Tecnológico de Campinas), Faculdade do Sul Fluminense (Fasf) e o apoio do Shopping Park Sul, Zamix, SegBarra e ADR Sul Fluminense.