Volks Caminhões e Ônibus amplia participação no mercado mundial

Resende – A Volkswagen Caminhões e Ônibus cruzou a marca de 350 concessionárias em todo o mundo, com três recentes inaugurações. As novas revendas vão expandir a rede de representantes da VWCO no México e em Honduras, países nos quais já atua e busca fortalecer seu atendimento aos clientes. Todas estão localizadas em pontos estratégicos para seus mercados.

“Seguimos fortes e consistentes em nosso plano de internacionalização, não só olhando para novos mercados, mas também reforçando nossa oferta junto a países em que os clientes já conhecem as vantagens dos nossos caminhões, ônibus e serviços. Estamos de olho nas oportunidades”, destaca Leonardo Soloaga, diretor de Vendas Internacionais.

O México é cenário de duas das novas concessionárias. A mais recente está na cidade de Torreón, no estado de Coahuila, e ocupa 8.300 metros quadrados para atendimento ao cliente por uma equipe altamente capacitada. Com grande relevância para o setor automotivo, a região é também estratégica devido à sua forte economia industrial e atividade agrícola. A inauguração desta nova concessionária vai atrair empresas de transporte de carga e de passageiros de todo o estado.

Com 2.500 metros quadrados, a segunda nova unidade mexicana fica na zona oeste de Culiacán, uma das cidades mais importantes do noroeste do país. Sua estrutura dispõe de amplo espaço para vendas e serviços, com sete boxes para atividades de manutenção. Seu foco é atingir as empresas de transporte de cargas e de passageiros de todo o estado de Sinaloa, uma região estratégica que é forte pela agricultura, mineração, turismo e pesca, com o portfólio completo das marcas VW Caminhões e Ônibus e MAN.

Representante da marca VWCO em Honduras e Nicarágua desde 2021, a CEMCOL lidera outra das ampliações. A cidade de San Pedro Sula é a segunda maior cidade hondurenha e, em função do crescente volume de unidades comercializadas no país, as instalações dedicadas à marca Volkswagen acabam de ser ampliadas para melhor atender aos clientes. Com estas novas instalações, que ocupam uma área de cerca de mil metros quadrados, a CEMCOL acompanha o aquecimento da economia local, motivado por investimentos em infraestrutura e agricultura.