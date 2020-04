Volkswagen Caminhões e Ônibus retoma atividade de forma gradual em Resende

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 15:25 horas

Montadora implementa dezenas de medidas de proteção, desde aferição de temperatura à maior incidência de limpeza de áreas

Resende – Nesta segunda-feira, dia 27 de abril, a Volkswagen Caminhões e Ônibus voltou a produzir seus veículos na fábrica de Resende (RJ) numa retomada gradual de sua operação, inicialmente com mil colaboradores. Para tanto, uma série de medidas foi implementada, desde a intensificação dos cuidados de higiene com a instalação de pontos de distribuição de álcool em gel, até mesmo com a distribuição de máscaras e aferição diária de temperatura corporal dos profissionais.

“Neste primeiro dia, observamos um grande comprometimento de todos os nossos colaboradores com as recomendações para proteção de todos. Montamos uma verdadeira força-tarefa para assegurar que esse momento fosse possível, sem arriscar o que temos de mais precioso, que são nossos profissionais. Vamos monitorar de forma constante essas medidas e adotar qualquer novo procedimento que possa se mostrar necessário”, diz Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Os cuidados se iniciaram antes mesmo do embarque dos colaboradores no transporte fretado que leva à fábrica. Para entrar no ônibus, todos tiveram que colocar máscaras faciais e utilizar álcool em gel, além de ter uma checagem de sua temperatura. Na chegada à fábrica, até mesmo o tradicional café da manhã mudou de formato, sendo substituído por kits de desjejum para não haver compartilhamento de utensílios e aglomerações.

Todos receberam kits de máscaras laváveis e puderam conferir as dezenas de pontos de distribuição de álcool em gel que foram instalados. Por diversas formas de comunicação, a jornada começou com o amplo reforço da divulgação das recomendações necessárias e das mudanças na rotina de trabalho. Esse trabalho de orientação já tinha sido iniciado na última semana para preparação dos colaboradores.

Os processos de montagem também foram adaptados para preservar a distância mínima de dois metros e todos respeitaram as demarcações no piso durante suas atividades com essa finalidade. Quando isso não é possível pela característica da operação, adotaram também o escudo facial em acrílico e óculos de segurança. Todos os demais equipamentos de proteção individual continuam a ser utilizados.

Durante o almoço, mais mudanças: horários alternativos e capacidade do restaurante limitada para garantir a segurança de todos. Ao longo de todo o expediente, a limpeza de máquinas, ferramentas, salas e áreas comuns também foi intensificada. No retorno às suas casas, os colaboradores foram recomendados a tomar os mesmos cuidados do trajeto de ida. Nessa fase de retomada, ao fim de cada dia, um comitê da empresa se reúne para avaliar a eficácia das medidas tomadas e definir novas ações, se necessárias.

Medidas de segurança

Visando à segurança dos colaboradores que retornam ao trabalho nesta segunda-feira, dia 27, estão sendo tomadas as seguintes precauções:

. Verificação da temperatura dos colaboradores, visitantes e motoristas;

. Higienização dos ônibus fretados e redução do número de usuários em cada veículo;

. Controle de adensamento dos colaboradores;

. Restrição da capacidade de utilização dos restaurantes;

. Uso de máscaras e equipamentos de proteção individual, específicos para cada atividade;

. Entrega de máscaras descartáveis para visitantes e motoristas;

. Reforço na limpeza das salas e locais de uso comum;

. Colocação de diversos pontos de distribuição de álcool gel para higienização de mãos;

. Disponibilização de material para a higienização de máquinas e equipamentos;

. Apoio médico para colaboradores e familiares;

. Instalação de novos lavatórios para higienização das mãos;

. Comunicação constante com medidas de prevenção.

“Além de garantir empregos para todos os colaboradores, daremos a nossos clientes do Brasil e do exterior a tranquilidade necessária para fechar suas negociações, com a melhor oferta de produtos, peças, acessórios e serviços de assistência técnica. Sabemos que são os pontos fortes e de qualidade das marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus e MAN”, explica Cortes.

Acordo para retomada da operação

Em recente votação conduzida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, os colaboradores da Volkswagen Caminhões e Ônibus e das empresas do Consórcio Modular aprovaram a suspensão de contrato de parte do pessoal de produção e a redução da jornada para equipes administrativas em 25%. A medida faz parte do plano de retomada gradual da operação.