Volta Redonda abre inscrições para oficinas gratuitas de informática

Volta Redonda – O município de Volta Redonda está com inscrições abertas para as oficinas de Inclusão Digital. Organizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), as turmas fazem parte da programação do segundo semestre de 2025.

Os interessados devem procurar a unidade do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou do Centro de Convivência mais próximo de casa, além do Centro Comunitário do bairro Roma e o Centro Oportunizar, da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), na Vila Santa Cecília — que também é polo do programa.

As oficinas são gratuitas e voltadas para pessoas a partir de 10 anos de idade. As aulas começam na próxima segunda-feira (28), sob coordenação do Departamento de Proteção Social Básica (DPB) da Smas. As atividades acontecerão em 33 Cras, dois Centros de Convivência (Aero Clube e Siderópolis), no Centro Comunitário Roma e no Centro Oportunizar.

Para se inscrever, é necessário apresentar Documento de Identidade, CPF (do aluno ou responsável) e o NIS (Número de Identificação Social).

O curso, que oferece turmas de Informática e Excel Intermediário, tem duração de cinco meses, com aulas uma vez por semana. Os participantes podem escolher entre os turnos manhã ou tarde. A cerimônia de formatura e entrega de certificados está marcada para a primeira semana de dezembro, no Clube Comercial.

A coordenadora de Inclusão Digital da Smas, Cláudia Villar, lembrou que as oficinas são ofertadas semestralmente, alcançando cerca de mil formandos por ano.

“O projeto tem como principal objetivo promover acesso à tecnologia computacional aos usuários atendidos nos equipamentos de Proteção Básica da secretaria. As oficinas de Inclusão Digital são uma oportunidade para que a população tenha contato com computadores e a internet, podendo transformar esses conhecimentos em bens culturais, sociais e emancipatórios”, afirmou Cláudia Villar.