Volta Redonda prorroga pagamento de IPTU 2020

Matéria publicada em 19 de março de 2021, 16:11 horas

Carnês e guias para pagamento podem ser retirados pela internet

Volta Redonda – Devido à procura dos últimos dias, a Prefeitura de Volta Redonda decidiu prorrogar o prazo de pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020 até o dia 14 de maio. A medida foi assinada pelo prefeito Antonio Francisco Neto nesta quinta-feira, dia 18, de acordo com a Lei nº 5.772.

Conforme a Lei 5772/2021 o pagamento do IPTU/2020 que consta em aberto deverá ser efetuado em cota única, sem incidência de multas e juros, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA de 2020 em 4,52%.

Para imprimir a guia de pagamento basta clicar no banner ‘IPTU 2020’ disponível no site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br), e informar o número da inscrição imobiliária do imóvel.

O pagamento pode ser feito nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil (somente auto-atendimento) ou nas casas lotéricas.