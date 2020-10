Volta Redonda tem vagas de emprego abertas no ‘Na Hora’

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 16:11 horas

Volta Redonda – O programa ‘Na Hora’, e através do Sistema Nacional de Empregos (Sine), está disponibilizando 53 vagas de emprego exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs) ou reabilitados do INSS. Os candidatos devem ter o ensino médio completo ou superior completo, dependendo da vaga, e podem escolher entre quinze cargos ofertados por uma rede de drogarias e outras empresas.

As opções são para auxiliar de escritório, balconista de medicamentos, balconista de perfumaria, farmacêutico, fiscal de loja, operador de circuito interno, auxiliar de centro de distribuição, operador de loja, auxiliar de serviços gerais e operador de caixa. Os interessados em concorrer às vagas de emprego devem enviar o currículo, o número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), telefone, endereço e e-mail atualizado, além da especificação da vaga que desejada para o Núcleo Estadual de Atendimento ao Deficiente (Nead), órgão que administra as vagas de emprego para PCDs do posto do Sine, através do endereço: neadsetrab@gmail.com .

Já os interessados na vaga para auxiliar operacional, precisam ter cursado o ensino médio. Não é necessário experiência na carteira de trabalho CTPS. O Sine está oportunizando ainda vagas para candidatos que queiram morar em Rio das Ostras e trabalhar embarcado, nas seguintes funções: oficial de máquinas, marinheiro, enfermeiro e marinheiro de convés. Para todas as funções é desejável ter entre um e três anos de experiência marítima. Os candidatos devem enviar currículo para o email sinevoltaredonda46@gmail.com .

Quem quiser outras informações sobre as vagas de emprego pode ligar para o telefone do Na Hora: (24) 3346-6207. A coordenadora do Sine no município, Lindalva Rita Guimarães Moura, ressalta que se os candidatos tiverem alguma dificuldade de acesso à internet podem procurar a unidade que fica na Avenida Antonio de Almeida, nº 46, Retiro, e está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. “Nosso objetivo é de ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. Portanto, qualquer dificuldade que a pessoa tenha, basta nos procurar no Na Hora que estamos à disposição para ajudar”, disse a coordenadora.