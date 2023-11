Volume de serviços no Estado do Rio cresceu 1,9% em setembro

Estado – O volume de serviços prestados no Estado do Rio de Janeiro cresceu 1,9% na passagem de agosto para setembro. O resultado é superior ao registrado em estados como São Paulo (-1,2%) e Minas Gerais (-0,6%), que apresentaram queda. Quando comparado a setembro do ano passado, o setor de serviços do Rio cresceu 5,5%.

Já no acumulado do ano, o avanço do volume de serviços foi de 5,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta terça-feira (14/11) pelo IBGE.

– Esse resultado é fruto do trabalho dos nossos servidores, que abraçam os propósitos da nossa gestão, que é de avançar na oferta de serviços, principalmente nos serviços digitais, de forma mais ágil e sustentável. Vamos continuar esse bom trabalho – comemora o governador Cláudio Castro.

De acordo com o IBGE, dos setores com alta no mês o destaque foram os serviços prestados às famílias, que avançou 3,0%. Já o setor de outros serviços cresceu 0,8%, após três resultados negativos seguidos.

– A pesquisa mostra que o resultado do Rio ficou acima da média nacional (-0,3%) e foi a principal alta do mês no país – destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, acrescentando que “a expectativa é que o setor cresça nos próximos meses em função da alta demanda do final de ano“.