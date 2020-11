Voos regulares partindo do Rio e São Paulo para o aeroporto de Angra dos Reis têm início

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 17:49 horas

Angra dos Reis – A diretoria do Angra e Ilha Grande Convention Bureau (AIG CVB) recebeu com muito entusiasmo o anúncio da companhia Azul Linhas Aéreas, por meio de sua operadora regional Azul Conecta, sobre o início da operação de linhas regulares de voos do Rio e São Paulo para o aeroporto de Angra dos Reis. Durante todo o verão, a companhia ofertará voos para os destinos de interior mais procurados pelos turistas durante a alta temporada. Para o presidente do AIG CVB, Marc Olichon, o anúncio confirma o potencial de Angra como destino turístico relevante para o país. Nos últimos anos, a direção do AIG CVB atuou intensamente a favor deste tipo de operação no aeroporto da cidade, além de defender a modernização do espaço, que é importante porta de entrada do turismo na região.

— Todas as gestões recentes do Convention atuaram de forma direta e indireta defendendo a criação desta rota em definitivo. Entre Rio e São Paulo somos um dos destinos mais procurados da região e é vital facilitar o acesso dos visitantes à cidade para movimentar o setor e desenvolver as atividades de turismo — defendeu Marc Olichon, presidente do Convention de Angra.

A Azul Conecta já está comercializando reservas e a venda de passagens pelos canais convencionais da companhia e por meio de agências. Com capacidade para nove passageiros, as aeronaves modelo Cessna Gran Caravan farão ao menos 38 voos diários para diversos destinos do país. Para Angra serão voos diários de ida e volta de São Paulo (saindo de Congonhas) e do Rio de Janeiro (a partir do aeroporto Santos Dumont), menos às segundas-feiras. A empresa gestora do aeroporto de Angra é associada ao AIG CVB há vários anos e compartilha da confiança das demais empresas de turismo quanto ao futuro do setor no município.

— Será um período experimental de início mas tenho certeza que com a força do turismo na cidade, isso poderá se estender. O Convention Bureau teve um papel importante na defesa deste novo serviço no nosso aeroporto. Será uma alavancagem muito significativa para o nosso turismo e temos total confiança neste projeto — acredita Marco Galvão, diretor da empresa Angra Aeroportos.

Angra dos Reis é um dos destinos turísticos mais importantes do país e município indutor do turismo no Sul do Estado do Rio de Janeiro. A ampliação do aeroporto é debatida há mais de 15 anos e finalmente agora parece que tem a chance de acontecer.

— Estamos muito otimistas com as negociações que envolvem o município, o Estado e o governo federal relacionadas ao aeroporto e a licitação das obras de ampliação em dezembro. Acreditamos que a modernização do aeroporto é uma das ações vitais para o desenvolvimento do turismo na Costa Verde — defendeu Marc Olichon, presidente do Convention de Angra.