Votação popular para prêmio ‘Melhores do Ano’ da Aciap-BM supera 60 mil votos

Barra Mansa – A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realiza nesta sexta-feira (22/09), no Espaço M, às 19h30, a cerimônia de entrega do Prêmio Melhores do Ano 2023 para as empresas que se destacaram no município. O evento acontece bienalmente para homenagear as empresas dos segmentos atendidos pela entidade: Comércio, Indústria, Agropastoril e Prestação de Serviços. A escolha foi feita por meio de votação popular, superando 60 mil votos.

Além dessas categorias, são premiadas ainda as categorias Inovação, Responsabilidade Social e Personalidade do Ano. Na ocasião, será realizada também a posse festiva da Diretoria Executiva da Aciap-BM. Oficialmente empossada e tendo iniciado seus trabalhos em maio deste ano, tem à frente, como presidente reeleito, o empresário Matheus Gattás.

– Esse é um momento muito importante para a ACIAP-BM, pois, além da nossa posse festiva, reunimos a sociedade também para prestigiar as empresas do município que se destacaram nos segmentos que atendemos. É o reconhecimento do trabalho, do empenho, do atendimento, enfim, de tudo o que faz o sucesso das empresas indicadas a concorrerem ao prêmio – destacou Gattás.

Três empresas foram indicadas em cada categoria e a escolha da vencedora foi feita pelo voto popular, no site da Aciap-BM (www.aciapbm.com.br), e será anunciada na cerimônia de entrega e nas redes sociais da entidade. “Na última edição, lançamos a votação popular pelo site. Dessa forma, criamos essa ponte das empresas com a comunidade onde ela está instalada, onde ela vende, presta o serviço. Tivemos uma boa participação na primeira vez, com cerca de oito mil votos, mas este ano a votação superou nossas expectativas, foram 62 mil votos. Acreditamos que isso dá ainda mais credibilidade ao prêmio”, ressaltou o presidente da Aciap-BM.

O Prêmio Melhores do Ano 2023 conta com o patrocínio do Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda), Cooperativa Barra Mansa e da Vibe FM.

As empresas indicadas ao prêmio:

Comércio – Hit Cookie, Hortifuti da Mineira e Supermercado Beira Rio

Indústria – Carvão Guedes, Noroaço e Saint Gobain

Agronegócio – Fazenda Cafarnaum, Laticínios Ulisses e Princesa do Vale

Prestação de Serviços – Escolha Ecológica, Grupo Contatto e Laboratório Laclin

Inovação – Biosolvit

Responsabilidade Social – APAE Barra Mansa

Personalidade do Ano – Empresário Severino Vieira da Silva