VR e Angra recebem microcrédito da AgeRio para impulsionar economia local

Estado do Rio – O microcrédito da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio), com juros de apenas 0,25% ao mês, segue avançando e chegando a mais cidades por meio do Convênio Microcrédito Produtivo Orientado (MPO). Desde outubro do ano passado, dez prefeituras fecharam parceria com a AgeRio para oferecer crédito de até R$ 21 mil a pequenos empreendedores locais, fortalecendo a economia regional e gerando empregos.

Os convênios mais recentes foram assinados em Cardoso Moreira e Volta Redonda, ampliando a presença do MPO para seis das sete regiões do estado: Metropolitana (Paracambi e São Gonçalo), Serrana (Cantagalo, Cordeiro e Duas Barras), Centro Sul-Fluminense (Paty do Alferes), Noroeste Fluminense (Santo Antônio de Pádua), Norte Fluminense (Cardoso Moreira), Médio Paraíba (Volta Redonda) e Costa Verde (Angra dos Reis).

“Estamos felizes com os resultados dessas parcerias e queremos ampliar ainda mais o programa com outras prefeituras. Nosso objetivo é continuar divulgando a AgeRio e as possibilidades de crédito para apoiar o desenvolvimento econômico do Estado, gerando emprego e renda nas cidades”, afirmou Sérgio Gusman, presidente da AgeRio. Ele destacou que a expansão dos convênios reforça o compromisso do governo estadual em fomentar o empreendedorismo e a recuperação econômica em todas as regiões do Rio de Janeiro.

No dia 1º de agosto, as assinaturas dos convênios em Cardoso Moreira e Volta Redonda foram oficializadas. Em Volta Redonda, o presidente da AgeRio se reuniu com o prefeito Antônio Francisco Neto na Prefeitura para selar a parceria. Já em Cardoso Moreira, a cerimônia ocorreu durante o evento Café com Crédito, no Parque da Cidade, com a presença da prefeita Geane Vincler e secretários municipais. A AgeRio foi representada por Paulo Aquino, assessor especial, e Bruno Bravo, superintendente de operações.

Serviço:

O microcrédito da AgeRio oferece até R$ 21 mil com juros de 0,25% ao mês. O prazo para pagamento é de até 24 meses para MEIs e autônomos, e 36 meses para micro e pequenas empresas. O pedido deve ser feito pelo site www.agerio.com.br, onde o interessado pode simular o financiamento. Os recursos podem ser usados para compra de máquinas, equipamentos, reformas, materiais de consumo e capital de giro.