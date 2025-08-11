segunda-feira, 11 agosto 2025
Fale conosco

VR e Angra recebem microcrédito da AgeRio para impulsionar economia local

Parcerias entre AgeRio e prefeituras geram emprego e renda em municípios fluminenses

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Estado do Rio – O microcrédito da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio), com juros de apenas 0,25% ao mês, segue avançando e chegando a mais cidades por meio do Convênio Microcrédito Produtivo Orientado (MPO). Desde outubro do ano passado, dez prefeituras fecharam parceria com a AgeRio para oferecer crédito de até R$ 21 mil a pequenos empreendedores locais, fortalecendo a economia regional e gerando empregos.

Os convênios mais recentes foram assinados em Cardoso Moreira e Volta Redonda, ampliando a presença do MPO para seis das sete regiões do estado: Metropolitana (Paracambi e São Gonçalo), Serrana (Cantagalo, Cordeiro e Duas Barras), Centro Sul-Fluminense (Paty do Alferes), Noroeste Fluminense (Santo Antônio de Pádua), Norte Fluminense (Cardoso Moreira), Médio Paraíba (Volta Redonda) e Costa Verde (Angra dos Reis).

“Estamos felizes com os resultados dessas parcerias e queremos ampliar ainda mais o programa com outras prefeituras. Nosso objetivo é continuar divulgando a AgeRio e as possibilidades de crédito para apoiar o desenvolvimento econômico do Estado, gerando emprego e renda nas cidades”, afirmou Sérgio Gusman, presidente da AgeRio. Ele destacou que a expansão dos convênios reforça o compromisso do governo estadual em fomentar o empreendedorismo e a recuperação econômica em todas as regiões do Rio de Janeiro.

No dia 1º de agosto, as assinaturas dos convênios em Cardoso Moreira e Volta Redonda foram oficializadas. Em Volta Redonda, o presidente da AgeRio se reuniu com o prefeito Antônio Francisco Neto na Prefeitura para selar a parceria. Já em Cardoso Moreira, a cerimônia ocorreu durante o evento Café com Crédito, no Parque da Cidade, com a presença da prefeita Geane Vincler e secretários municipais. A AgeRio foi representada por Paulo Aquino, assessor especial, e Bruno Bravo, superintendente de operações.

Serviço:
O microcrédito da AgeRio oferece até R$ 21 mil com juros de 0,25% ao mês. O prazo para pagamento é de até 24 meses para MEIs e autônomos, e 36 meses para micro e pequenas empresas. O pedido deve ser feito pelo site www.agerio.com.br, onde o interessado pode simular o financiamento. Os recursos podem ser usados para compra de máquinas, equipamentos, reformas, materiais de consumo e capital de giro.

 

Você também pode gostar

‘Pague Bem Menos’ alcança mais de 10 mil...

Alerj autoriza concurso público com 109 vagas

Resende lidera geração de empregos no Vale do...

Estado do Rio aposta no turismo inovador no...

Mercado reduz expectativas de inflação para 5,05% em...

AgeRio e Sebrae facilitam crédito para empreendedoras no...

Faturamento industrial cresce 6,5% no semestre, mas recuo...

Tarifas extras atingem mais de 75% da exportação...

Brasil registra alta no endividamento e inadimplência em...

Metade das demissões em 2024 foi causada por...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996