VR: FACERJ organiza encontro de empresários para incentivar negócios regionais

Volta Redonda – A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (FACERJ) promove, no dia 27 de agosto, mais uma edição do ‘Conecta – Encontro de Empresários’. O evento será realizado na Associação Comercial de Volta Redonda (ACIAP-VR), das 10h às 18h, com apoio do Sebrae Rio, e vai reunir líderes empresariais, empreendedores, investidores e representantes do poder público para incentivar negócios, além de fortalecer o associativismo no estado.

A programação inclui rodada de negócios, painéis temáticos e oportunidades de networking. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla, através do link https://www.sympla.com.br/evento/conecta-volta-redonda-barra-mansa/3063380?refer

Os interessados em participar da rodada de negócios devem preencher o formulário de participação pelo link https://forms.gle/4YY6LdqRhghrcKSR8

A confirmação de presença deve ser feita até 25 de agosto, pelo número (21) 99430-2418.