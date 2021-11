Zamix conquista seis prêmios ‘Melhor Plano 2021’

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 18:21 horas

Provedor de conexão teve três prêmios de melhor velocidade, dois de melhor provedor e um de maior satisfação

Volta Redonda- A Zamix venceu seis categorias do Prêmio Melhor Plano 2021, idealizado pelo site Melhor Plano, em parceria com a plataforma de teste de velocidade de internet Minha Conexão. O provedor oferece o serviço de internet 100% fibra óptica em sete municípios da região: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Mangaratiba, Resende, Valença e Volta Redonda, além de Juiz de Fora (MG).

A Zamix foi classificada como primeiro lugar na categoria ‘Melhor Velocidade de Internet Banda Larga’ nos municípios de Valença, Resende e Volta Redonda. Os topos do ranking da categoria ‘Melhor Provedor’ nos municípios de Resende e Volta Redonda também são da empresa voltarredondense, assim como na categoria ‘Maior Satisfação’, na cidade de Vassouras. Para a diretora comercial e marketing da Zamix, Karol Hungaro, o resultado da premiação é atribuído aos investimentos e melhorias, além da implementação de novas tecnologias. Cada cidade vale um prêmio: assim, foram seis vitórias.

— Em 2020, com o aumento da demanda pelo serviço de internet, encaramos o desafio de atender as necessidades de milhares de clientes. Investimos na expansão da capacidade total de transmissão de sua malha óptica, ampliando também a capacidade de cobertura e tráfego de toda a rede. Em agosto, lançamos o Wi-Fi Inteligente, tecnologia inédita no Sul Fluminense, possibilitando a conexão de todos os cômodos ao melhor sinal de internet. Além da ampliação do nosso clube de vantagens, que disponibiliza descontos em produtos e serviços de mais de 200 marcas parceiras. Acreditamos que todos esses esforços garantiram a satisfação de cliente, além do desempenho da velocidade da nossa conexão — destacou Karol Hungaro.

Metodologia da premiação

A metodologia de avaliação do Prêmio Melhor Plano para definir os dos vencedores, considerou 15.330.000 milhões de testes de velocidade realizados ao longo de 2021, além de cerca de 442 mil opiniões de usuários considerados na pesquisa que considerou a satisfação dos usuários em relação a seus provedores. O site foi criado para comparar diversos serviços de telecom disponíveis em diversas regiões, como planos de celular, internet banda larga, TV por assinatura, telefone fixo e combos. O resultado da premiação pode ser conferido no link: www.melhorplano.net/premio.

Sobre a Zamix

A Zamix foi fundada no município de Volta Redonda, em 2010, sendo o primeiro provedor de internet do estado do Rio de Janeiro a oferecer a pessoas físicas uma conexão 100% fibra óptica utilizando a tecnologia GPON. A empresa surgiu da necessidade de disponibilizar internet rápida e estável à população do Sul Fluminense.

Idealizada pelo empresário José Hungaro, CEO da Zamix, o provedor conta com aproximadamente 70 mil clientes e 400 colaboradores, proporcionando atendimento local e personalizado, planos residenciais, comerciais e links dedicados.