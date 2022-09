Ações do Programa de Saúde na Escola de Porto Real são desenvolvidas junto a alunos da rede municipal

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 17:59 horas

Porto Real- O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) em parceria com o Programa Saúde na Escola (PSE) realizou nesta segunda, 12, a entrega dos kits de higiene oral, para os alunos da Escola Municipal Marina Graciani. Além disso, a equipe de profissionais da Unidade de Saúde da Família (USF) Bulhões, desenvolveram ações de educação sobre a saúde bucal, onde foi explicado aos alunos informações sobre os alimentos protetores dos dentes, foi feita aplicação tópica de flúor e a antropometria (pesagem e medida dos alunos).

Segundo a enfermeira e Coordenadora do Programa, Ingrid Resende Moreira, esta é uma ação em conjunto, e conta com a participação efetiva do dentista, auxiliar de saúde bucal e agentes comunitários de saúde. “O objetivo principal do Programa é orientar as crianças no cuidado da saúde bucal, para que elas aprendam que pequenas ações diárias geram resultados positivos importantes”, destacou Ingrid.