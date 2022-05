Alunos da EJA de Itatiaia participam de palestra sobre Educação Financeira

Matéria publicada em 6 de maio de 2022, 17:54 horas

Itatiaia- Educação Financeira foi assunto, nesta quinta-feira, dia 5, em sala de aula, para os alunos que frequentam a EJA (Educação de Jovens Adultos), no Colégio Municipal Wagner Guimarães, no bairro Campo Alegre, em Itatiaia. O evento faz parte de um ciclo de temas que buscam a capacitação para o mercado de trabalho.

O evento é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, o Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) e o IPREVI (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia), no Programa Cooperação na Ponta do Lápis, desenvolvido pela instituição de crédito, para a educação financeira da comunidade.

Os representantes do Sicredi, Célio Nogueira e Danilo Ribeiro, repassaram aos alunosdicas que podem contribuir para a construção de hábitos financeiros sustentáveis e destacaram que a educação financeira é uma poderosa ferramenta de transformação da relação do ser humano com o dinheiro.

O Diretor Geral de Gestão da Secretaria de Educação, João Miguel, lembrou que o evento também vai acontecer em outros pólos da EJA. A Secretária de Educação, Solange Miranda, salientou a importância dessas palestras, pois os alunos precisam compreender a importância do equilíbrio financeiro em suas vidas. “Fazer um planejamento em longo prazo de suas economias é a melhor forma deles alcançarem seus objetivos pessoais”, disse.