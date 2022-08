Alunos da rede municipal voltam às aulas em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de agosto de 2022, 16:30 horas

Segundo semestre letivo segue até o dia 21 de dezembro, tanto para os alunos do ensino regular quanto para os que participam da EJA

Barra Mansa- Mais de 18.200 alunos da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa, distribuídos em 69 unidades, retornaram às aulas nesta segunda-feira, dia 1º. O segundo semestre letivo segue até o dia 21 de dezembro, tanto para os alunos do ensino regular (da creche ao 9º Ano do Ensino Fundamental) quanto para os que participam da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Sobre o trabalho já apresentado este ano, a gerente de Educação Básica da Secretaria de Educação, Alessandra Mara, destacou que foram realizadas ações de formação junto a todos os professores, implementação do reforço escolar para os alunos de 5º, 6º e 8º Anos, além de um projeto-piloto na Escola Municipal Washington Luís, no bairro Saudade.

“O Programa Municipal de Aceleração de Estudos tem por objetivo regularizar a vida escolar dos alunos do Ensino Fundamental que estão com distorção de idade por ano de escolaridade. São alunos que tiveram retenções ao longo da vida e que estão com hoje com 13, 14 anos, no 6º e 7º Ano do Ensino Fundamental. Através de uma abordagem e proposta pedagógica diferenciada, o aluno pode desenvolver as competências necessárias para dar prosseguimento do 8° Ano em diante”.

Como grande parte do ano já passou, os estudantes que não estão com as notas acima da média precisam ficar bem atentos aos seus resultados até o final do ano, conforme Alessandra enfatizou.

“É muito importante a parceria das famílias com a escola nesse segundo semestre. Esse período passa muito rápido e precisamos que todos se envolvam para que os alunos avancem e consigam concluir o ano com sucesso”.

O secretário de Educação, Marcus Barros, comentou com satisfação os resultados do trabalho já feito e as expectativas para a continuidade este ano. “Nós estamos muito felizes com o segundo semestre do ano letivo, com muitos projetos a serem iniciados e investimentos em gestão de pessoas e infraestrutura. Dessa forma, pretendemos dar cada vez mais conforto e facilidade ao acesso, de forma que os alunos tenham um aprendizado cada vez melhor”.

JOVENS E ADULTOS

Para quem tem interesse em ingressar futuramente na Educação de Jovens e Adultos (EJA), vale ressaltar que o estudante precisa já ter completado 15 anos de idade e ainda não ter concluído o Ensino Fundamental. Maiores informações podem ser obtidas na escola mais próxima da casa do candidato.