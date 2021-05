Matéria publicada em 14 de maio de 2021, 08:21 horas

Itatiaia- Seguindo todas as normas de proteção contra a Covid-19, recomendadas pela OMS – Organização Mundial da Saúde, na quinta-feira, dia 13, foi realizado no Colégio Municipal Campo Belo, na Vila Pinheiro, em Itatiaia, a Cerimônia de Entrega de Medalhas da XXIII Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da XIV Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG).

O evento foi realizado na quadra de esportes da unidade, e além da participação dos estudantes e da equipe da escola, também estiveram presentes os pais dos alunos, a equipe pedagógica do município e a Secretária de Educação, Kézia Macedo, que elogiou a iniciativa.

– Me sinto muito feliz em participar da cerimônia de premiação dos estudantes. Quero parabenizar os pais pelo incentivo, a equipe da escola por terem motivado os alunos a participarem do projeto e principalmente todos os estudantes pelo comprometimento e dedicação, uma vez que sabemos que assuntos como astronomia e astronáutica não são tão comuns a nossa realidade e ver os alunos interessados, aprendendo e premiados nos deixa muito felizes. Parabéns a todos – disse a secretária.

A XXIII OBA e a XIV MOBFOG são eventos aberto à participação de escolas públicas e privadas desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. As competições são organizadas pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) com objetivo de despertar o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e ciências, promovendo a difusão de conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa.

Disputadas no formato remoto em novembro de 2020, as competições foram divididas em quatro níveis, sendo o Nível I dos alunos do 2º e 3º Ano, Nível II do 4º e 5º Ano, o qual os estudantes da unidade de ensino concorreram, Nível III do 6º ao 9º Ano e Nível IV – Ensino Médio.

Os alunos do Colégio Campo Belo contaram com a orientação do professor de informática e geometria, Ivan Carlos. Também fizeram parte da equipe, a professora Renata Andrade e a Diretora, Cleusa Monteiro.

– A cerimônia de entrega das medalhas foi muito especial, a começar por podermos externar nosso carinho pelos alunos e demonstrar o quanto eles são importantes. Foi um evento extremamente emocionante, pois já faz mais de um ano que não nos vemos pessoalmente. Tive que segurar as lágrimas por diversas vezes, na verdade não consegui. Foi muito gratificante trabalhar com cada um deles, além de ensinar, também aprendemos com todos – disse o professor emocionado.

A diretora, Cleusa Monteiro parabenizou os estudantes e os envolvidos, entre eles os coordenadores e a família dos alunos. Cleusa salientou também que a escola pública pode e deve ter qualidade e que existem muitas propostas que podem enriquecer o currículo dos alunos.

– As crianças se esforçaram muito e esse ano queríamos que a comemoração fosse mais bonita, porque eles estavam em casa. A família também foi fundamental nesse momento. Nosso desejo foi proporcionar um momento de agradecimento e valorização. Queremos que cada evento como esse seja inesquecível para a criança perceber o quanto ela é importante e o quanto vale a pena ampliar o seu conhecimento – finalizou a diretora.

A OBA 2020 contou com 10 questões objetivas, sendo 7 de Astronomia e 3 de Astronáutica em uma única fase. Já a MOBFOG pode ser realizada na forma prática, seguindo as normas de segurança contra a COVID-19. A prova consistiu no lançamento de um protótipo de foguete construído pelos alunos a partir dos parâmetros elaborados pela equipe responsável pela Mostra. Aos alunos foi solicitado ajustar os parâmetros com o objetivo de que o foguete alcançasse a maior distância.

MEDALHISTAS DA XIV MOBFOG

– Medalha: Bronze- Ana Julia de Oliveira Guimarães

– Medalha: Bronze – Augustos Jazão Rodrigues de Oliviera

– Medalha: Prata – Alice Dias Francisco

– Medalha: Prata – Alicia Camily de Moraes do Nascimento

– Medalha: Prata – Beatriz de Oliveira Nunes –

– Medalha: Prata – Bernardo Loureiro Rodrigues –

– Medalha: Prata – Isabelly Vieira Gomes –

– Medalha: Prata – Luiz Otavio Gonzaga Rosa –

– Medalha: Prata – Mariah Rofrigues Rocha

– Medalha: Prata – Mariana Moraes Reben da Costa

– Medalha: Prata – Raphael Moraes Ruben da Costa

– Medalha: Prata – Rebecca Moraes Ruben da Costa

– Medalha: Ouro – Maria Luiza Faria da Silva

MEDALHISTAS DA XXIII OBA

– Medalha: Bronze- Gabriel Pereira De Oliveira-

– Medalha: Bronze- Isabelly Vieira Gomes-

– Medalha: Prata- Bernardo Loureiro Rodrigues

– Medalha: Prata- Millena De Lima Carvalho

– Medalha: Ouro- Luiz Otávio Gonzaga Rosa