Alunos do Pré-vestibular cidadão do MEP retornam as aulas durante a Semana Pedagógica 2022

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 17:55 horas

Volta Redonda- A abertura das aulas do MEP(Movimento Ética na Política), iniciadas na segunda-feira, dia 1º, inaugurou também a Semana Pedagógica 2022 que segue até sexta, dia 5.

A coordenadora pedagógica do Movimento, Nirlene Pirassol, saudou os professores e estudantes na abertura do período letivo, e destacou a importância da Semana Pedagógica. “Durante a realização deste evento, o MEP pretende oferecer aos estudantes e aos professores reflexões que reafirmam a importância da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade no processo socioeducacional, com palestras, debates e ações de rua com diferentes atores sociais com o objetivo de marcar a retomada das aulas”, destacou a professora Nirlene.

O diretor de ensino, Davi Souza, agradeceu a presença dos professores Robson, Yasmim, Daniel e de Dona Sônia, animadora do Núcleo do Retiro e os alunos dos dois Núcleos, Niterói e Retiro presentes. “Agradeço a presença de todos, e alerto que a participação de vocês na semana pedagógica irá validar a continuidade no Pré-vestibular Cidadão neste segundo semestre”, Lembrou Davi.

A parapsicóloga e professora licenciada do MEP, Maria Gorete, ressaltou que o tema abordado no primeiro dia da Semana Pedagógica buscou provocar e motivar os estudantes para trabalharem a dimensão do sonhar: escrevendo, lendo, acreditando e fazendo acontecer, tons da palestra motivadora da Professora. Também na linha do acreditar em um mundo novo possível, a Professora Magda Almeida de Souza, coordenadora do Pré-Vestibular Diocesano, ofereceu aos alunos importantes elementos de vivências para superação das intolerâncias e preconceitos, como no caso do combate às desigualdades e a desinformação (Fake); o cuidado com a natureza, entre outros temas que provocaram importantes reações nos alunos. “Notei entre os estudantes que a participação deles na semana pedagógica validam a continuidade deles no Pré-vestibular”, disse a professora Magda.

Já na terça-feira, às 18h, como parte da semana pedagógica do Movimento, os alunos do pré-vestibular, acompanhados do professor Paulo Ricardo, coordenador da área de matemática; da pedagoga Nirlene Pirassol e da Sônia Maria da Mota Novaes, animadora do Núcleo Retiro compareceram à sessão legislativa da Câmara Municipal de Volta Redonda. Na preleção inicial, ainda na entrada, os estudantes obtiveram dados sobre o local, estrutura, quantidades e o papel dos vereadores.

Atentos, os alunos e os professores acompanharam por mais de uma hora a sessão da Câmara, composta de 21 vereadores, na ocasião apenas 16 presentes. A presidência da Câmara, na pessoa do vereador Sidney Dinho, no momento que passaria para a ordem do dia, convidou o MEP para receber Moção de Aplausos pelos 25 anos de existência e serviços prestados à comunidade, com destaque para o Pré-Vestibular Cidadão. Ao término dos trabalhos, na saída da Câmara Municipal, foi realizada conclusão da aula pública, com a explicação sobre o processo de votação, indicações, tribuna, requerimentos, instrumentos dos vereadores dentro da pauta – expediente e ordem do dia.

Programação para o modo remoto, dias 3,4 e 5 de agosto

Dia 3 agosto: Modo Remoto – 19h.

Mesa Redonda: Aspectos sobre a saúde em Volta Redonda: Professora Irineia Pereira, ligada à equipe Socioambiental do MEP; Professor Fernando Pinto, coordenador Socioambiental do MEP; Doutora Ana Carolina Russo, Pós doutoranda em Saúde Pública-USP; Professora Maria Cristina Espírito Santo, Faculdade de Medicina – USP e UNIFOA e Doutor Miguel Tepedino, pediatra e professor no MEP, como âncora. Mediação: Prof. Saulo Karol, coordenador do Núcleo de Pesquisa do MEP.

Dia 4 agosto: Modo Remoto -19h.

Aspectos étnico racial e a participação cidadã no processo educacional: Professora Adriana Silva e Professora Marcele Lopes, coordenadora da Comissão Étnico Racial do MEP e Doutor Claudio Luiz dos Santos, coordenador do Projeto – ‘A DPU Vai aonde o pobre está’. Mediação: Doutor Luiz Gustavo Cavalcanti, advogado e conselheiro no MEP.

Dia 5 agosto: Modo Remoto – 19h.

Arte e Ciência como direitos básicos do ser humano e as academias como centro de sua difusão e popularização. Professor José Abdalla Helayel, físico e Professor. Doutor Godofredo Oliveira, escritor e professor da UFRJ (a confirmar). Mediação: Professora Abigail Ribeiro, Conselheira no MEP.