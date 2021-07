Colégio Estadual Rondônia está com matrículas abertas para curso sobre meio ambiente

Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 12:59 horas

Volta Redonda- O colégio Estadual Rondônia, localizado no bairro São Geraldo, já está com inscrições abertas para o seu curso técnico em meio ambiente.

De acordo com a direção da escola, as inscrições podem ser feitas até a 1º semana de agosto.

O curso pós-médio tem a duração de 18 meses e está aberto ao público.

Com aulas dinâmicas e professores especializados, o curso é uma parceria com empresas locais e reconhecido pelo MEC e pelo SISTEC, oferecendo uma carga horária de 1.200h.

Para se inscrever o interessado de apresentar no ato da matrícula um original e cópia do RG e CPF; certidão de nascimento ou casamento; comprovante de residência atual; certificado de conclusão do ensino médio; histórico escolar e 2 fotos 3X4.

Contato pelo telefone (24) 33433611

Horário de atendimento: 2º a 6º das 10h às 16h

Endereço: Rua Dourados 155, Bairro São Geraldo.