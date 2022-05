Colégio Municipal em Penedo retoma aulas presenciais com totalidade dos alunos

Matéria publicada em 2 de maio de 2022, 17:14 horas

Itatiaia- As aulas presenciais no Colégio Municipal Dom Otorino Zanon, localizado no bairro Jardim Martinelli, em Penedo, foram retomadas nesta segunda-feira (02/05), com a totalidade dos alunos, professores e funcionários da unidade. O estabelecimento de ensino, que atende ao ensino fundamental, vinha funcionando em sistema de revezamento. Uma semana atendia estudantes do 6° e 9° anos e, na seguinte, os de 7° e 8° anos. O Colégio Municipal Dom Otorino Zanon atende a 496 alunos, em dois turnos, sendo 347 no primeiro e, no segundo, outros 139.

Para receber os alunos e professores, segundo a Secretária Municipal de Educação, Solange Miranda, a unidade teve de passar, internamente, por obras de manutenção, durante os primeiros dias de abril. O mobiliário também recebeu atenção especial. Seis salas do Colégio Municipal Dom Otorino Zanon foram recuperadas, depois de estarem em condições bastante precárias e serem interditadas.

“Os funcionários da Prefeitura ultimaram os preparativos na sexta-feira (29/04) para que pudéssemos receber adequadamente, nesta segunda-feira, nossa comunidade escolar. Foi um trabalho que exigiu muita dedicação da equipe da Secretaria de Educação e de outros setores que nos apoiaram nesta tarefa”, diz Solange.