Curso aborda primeiros socorros nas creches e Centros Municipais de Educação Infantil de Itatiaia

Matéria publicada em 4 de julho de 2022, 17:43 horas

Itatiaia- Um curso de primeiros socorros nas Creches e CEMEIS (Centros Municipais de Educação Infantil) de Itatiaia está sendo ministrado a profissionais da rede municipal. As noções sobre o assunto estão sendo repassadas pelo Bombeiro Profissional Civil, Isaac Silva, que também é Técnico em Segurança do Trabalho, Socorrista, Resgatista e Paraquedista de Resgate. Isaac atuou em Brumadinho, Petrópolis, Realengo e em outros locais. Atualmente ele é Coordenador Regional das Missões Urbanas do Brasil.

De acordo com a Secretaria Municipal de educação, a ação tem como base a Lei nº 13.722, de 2018, mais conhecida como “Lei Lucas”. O dispositivo tem como objetivo proteger crianças do ensino infantil e básico de acidentes do cotidiano escolar.

Pelo texto legal, escolas públicas e privadas, de educação infantil e básica, ficam obrigadas a se preparar para atendimentos de primeiros socorros. Para isso, as instituições de ensino devem ministrar cursos que capacitem professores e funcionários em noções básicas de primeiros socorros.

Um acidente com Lucas Begalli, uma criança de 10 anos, que perdeu a vida em um simples passeio escolar, motivou a legislação, que enfoca a grande probabilidade de a fatalidade poder ter sido evitada, caso as pessoas responsáveis pelo evento tivessem noções de primeiros socorros.